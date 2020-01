Pressegespräch: Modernes Therapiemanagement des Lungenkarzinoms

Höhere Heilungschancen, längeres Überleben, bessere Lebensqualität

Wien (OTS) - Im Rahmen der Aktivitäten rund um den Weltkrebstag 2020 lädt das Krankenhaus Nord - Klinik Floridsdorf: Abteilung für Innere Medizin & Pneumologie zum

Pressegespräch

Zielgerichtet, individuell, personalisiert – maßgeschneiderte Therapiekonzepte eröffnen Krebspatienten immer häufiger die Möglichkeit, mit ihrer Erkrankung noch lange in guter Qualität weiterleben zu können. Denn dank präziser Früherkennung und Diagnose sowie innovativer Behandlungsansätze wandeln sich Tumore zunehmend von tödlichen zu chronischen Erkrankungen. Dies gilt auch für bestimmte Karzinome in der Lunge. Erfahren Sie im Rahmen des Pressegesprächs, welche modernen Therapieoptionen in Abhängigkeit von Typ und Stadium der Erkrankung die besten Erfolge versprechen.



Auf dem Podium:



- Prim. Univ.-Doz. Dr. Arschang Valipour, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie, Krankenhaus Nord-Klinik Floridsdorf:

"Moderne Wege der Früherkennung und Diagnose"



- OA Dr. Maximilian Hochmair, Leiter der onkologischen Tagesambulanz/Tagesklinik, Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie Krankenhaus Nord-Klinik Floridsdorf:

"Moderne medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten des Lungenkarzinoms"



- Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Rolf Müller, Leiter der Abteilung für Thoraxchirurgie im Krankenhaus Nord-Klinik Floridsdorf:

"Moderne chirurgische Verfahren zur Lungenkrebsbehandlung"



- Robert Schüller, Patient aus Purbach:

"Dank moderner Therapiekonzepte ist seit 12 Jahren ein aktives Leben mit Lungenkarzinom möglich"

Datum: 11.02.2020, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

