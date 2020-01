AVISO PK „Bioenergie auf dem Weg zur Nummer eins“

Mit Elisabeth Köstinger, Simone Schmiedtbauer, Franz Titschenbacher und Walter Haslinger am 23.01. Messe Congress Graz

Wien (OTS) - Der Österreichische Biomasse-Verband, die Landwirtschaftskammer Steiermark und die BEST Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH veranstalten in Kooperation mit dem Messe Congress Graz vom 22. bis 24. Jänner 2020 die 6. Mitteleuropäische Biomassekonferenz CEBC 2020. Die Erwartungen in Bezug auf die Themen Klimawandel und Energiewende sind nach dem vorgestellten Regierungsprogramm groß. Eines ist für die Branche klar: Bioenergie ist und bleibt eine der bedeutendsten erneuerbaren Energieformen und hat das Potenzial, sich zur Nummer eins aller Energieträger in Europa zu entwickeln. Folgende Gesprächspartner stehen Ihnen Rede und Antwort:

Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Simone Schmiedtbauer, Abgeordnete zum Europäischen Parlament

Walter Haslinger, Geschäftsführer des Forschungsinstitutes BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH

Franz Titschenbacher, Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes



Um Anmeldung wird gebeten.

Datum: 23.01.2020, 10:00 Uhr

Ort: Messe Congress Graz

Messeplatz 1, 8010 Graz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Biomasse-Verband

Antonio Fuljetic-Kristan

+43 (0)1 533 07 97 – 31, 0660 855 6804

fuljetic @ biomasseverband.at