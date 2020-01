Was sagt das Grundbuch? willhaben und IMMOunited haben das dritte Quartal 2019 ausgewertet

Wien (OTS) -



Die meisten Transaktionen gab es in Graz, Wien Donaustadt, Salzburg, Baden und Innsbruck-Land

Teuerste Wohnung um 6,59 Mio. Euro in Wien, teuerstes Einfamilienhaus um 8,8 Mio. Euro in Tirol verkauft

Das größte Grundstück wechselte in Oberösterreich den Eigentümer

Gemeinsam mit dem Grundbuchexperten IMMOunited analysiert die Immobilienplattform willhaben regelmäßig die spannendsten Immobilien-Verbücherungen Österreichs. Die untersuchten Zahlen reichen von den meisten Transaktionen, über Top-Deals im Wohnbereich, den höchsten Transaktions-Summen, bis hin zu den größten Grundstücks-Verkäufen. Anbei sind die spannendsten Ergebnisse des dritten Quartals 2019.

Bezirke: Die meisten Immobilien-Transaktionen im Quartal – absolut

Österreichweit

Graz (Stadt) (734) Wien 22., Donaustadt (371) Salzburg (Stadt) (326) Baden (324) Innsbruck-Land (308)

Bezirke: Die meisten Immobilien Transaktionen im Quartal – relativ pro Einwohner

Top 5 – Österreichweit

Krems an der Donau (Stadt) Hollabrunn Bruck an der Leitha Mistelbach Klagenfurt (Stadt)

Spitzenreiter-Bezirk in jedem Bundesland (Meiste Immobilien-Transaktionen relativ pro Einwohner)

Burgenland – Rust (Stadt) Kärnten – Klagenfurt (Stadt) Niederösterreich – Krems an der Donau (Stadt) Oberösterreich – Gmunden Salzburg – Zell am See Steiermark – Graz (Stadt) Tirol – Kitzbühel Vorarlberg – Dornbirn Wien – Wien 15., Rudolfsheim-Fünfhaus

Bezirke: Die wenigsten Transaktionen im Quartal – relativ pro Einwohner

Tamsweg Freistadt Wien 11., Simmering Rohrbach Hartberg-Fürstenfeld

Wohnimmobilien: Die drei Top-Transaktionen im Quartal – nach Kaufpreis

Österreichweit

8,8 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Jochberg (Tirol). 6,6 Mio. Euro. Eine Wohnung in Innere Stadt (1010 Wien) 5,8 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Graz (Steiermark).

Pro Bundesland (Bezirk)

Burgenland

650.000 Euro. Ein Einfamilienhaus in Parndorf. 555.000 Euro. Ein Einfamilienhaus in Winden am See. 500.000 Euro. Ein Einfamilienhaus in Sankt Margarethen im Burgenland.

Kärnten

3,1 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Velden am Wörthersee. 2,4 Mio. Euro. Eine Wohnung in Velden am Wörthersee. 1,4 Mio. Euro. Eine Wohnung in Pörtschach am Wörthersee.

Niederösterreich

2,4 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg. 1,7 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf. 1,5 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Brunn am Gebirge.

Oberösterreich

2,7 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Mondsee. 1,5 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Seewalchen. 1,2 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Linz.

Salzburg

2,2 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Anif. 1,9 Mio. Euro. Eine Wohnung in Salzburg. 1,7 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Saalfelden am Steinernen Meer.

Steiermark

5,8 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Graz. 2 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Graz-Mariatrost. 1,5 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Schladming.

Tirol

8,8 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Jochberg. 5,7 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser. 5,5 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Jochberg.

Vorarlberg

1,4 Mio. Euro. Eine Wohnung in Lech. 1,4 Mio. Euro. Eine Wohnung in Dornbirn. 1,2 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Dornbirn.

Wien

6,6 Mio. Euro. Eine Wohnung in Wien 1., Innere Stadt. 5,8 Mio. Euro. Eine Wohnung in Wien 3., Landstraße. 3,5 Mio. Euro. Eine Dachgeschoßwohnung in Wien 4., Wieden.

Die fünf größten Transaktionen des Quartals – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

Österreichweit

107,9 Mio. Euro. Ein Betriebsgebäude in Jenbach (Tirol). 66,1 Mio. Euro. Ein Hotel / eine Pension in Rudolfsheim-Fünfhaus (1150 Wien). 55,1 Mio. Euro. Ein Bürogebäude in Brigittenau (1200 Wien). 45,5 Mio. Euro. Ein Hotel / eine Pension in Margareten (1050 Wien). 30,2 Mio. Euro. Ein Bürogebäude in Simmering (1110 Wien).

Pro Bundesland

Burgenland

3,1 Mio. Euro. Ein Gebäude in Neusiedl am See.

Kärnten

11,9 Mio. Euro. Ein Gebäude in Velden am Wörthersee.

Niederösterreich

9,3 Mio. Euro. Eine Betriebsfläche in Wiener Neustadt.

Oberösterreich

16 Mio. Euro. Ein Betriebsgebäude in Ansfelden.

Salzburg

7,3 Mio. Euro. Ein Bürogebäude in Puch bei Hallein.

Steiermark

10 Mio. Euro. Ein Gebäude in Graz-Neuhart.

Tirol

107,9 Mio. Euro. Ein Betriebsgebäude in Jenbach.

Vorarlberg

8,2 Mio. Euro. Ein Betriebsgebäude in Dornbirn.

Wien

66,1 Mio. Euro. Ein Hotel / eine Pension in Wien 15., Rudolfsheim-Fünfhaus.



Die Top Grundstück-Deals des Quartals nach Fläche

Top 3 – Österreichweit

229.555 m²- Buchkirchen (Oberösterreich) 152.517 m² - Fischamend (Niederösterreich) 118.119 m² - Großraming (Oberösterreich)

Pro Bundesland

Burgenland

56.160 m² - Zurndorf

Kärnten

105.882 m² - St. Michael ob Bleiburg

Niederösterreich

152.517 m² - Fischamend

Oberösterreich

229.555 m²- Buchkirchen

Salzburg

19.275 m² - Leogang

Steiermark

111.270 m² - Unterpremstätten

Tirol

38.529 m² Radfeld

Vorarlberg

24.730 m² - Doren

Wien

36.481 m² - Wien



Methodik

Um ein möglichst vollständiges und realistisches Abbild für den jeweiligen Zeitraum (1.7.2019 - 30.09.2019) sicher zu stellen, erfolgt die Grundbuch-Analyse stets nach Kaufvertragsdatum und ein Quartal weiter zurückliegend, um auch langwierigen Verbücherungs-Prozessen etc. entsprechend Rechnung zu tragen. Insgesamt wurden für die Quartalsinfo Q3 / 2019 rund 15.000 realisierte Transaktionen ausgewertet.

Rückfragen & Kontakt:

willhaben

Andreas Pucher

PR Manager

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at



Anna Neubacher

Reiter PR

0677 628 19700

anna.neubacher @ reiterpr.com