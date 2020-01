Ambiente 2020

geballtes Front of House-Angebot in Halle 6.0

Perchtoldsdorf (OTS) - Designschau, Academy, Informations- und Networking-Plattform. Die Ambiente in Frankfurt ist so viel mehr als „nur“ die weltweit größte Konsumgüter Fachmesse für Trends und Neuheiten zum Jahresbeginn. Von 7.-11.Februar 2020 präsentiert die Ambiente In den Bereichen Dining, Giving und Living für Aussteller und Besucher ungeahnte Möglichkeiten.

Eines der Highlights wird das neue Horeca Forum in der Halle 6.0. Mit geballter Vielfalt im Bereich Front of House feiert die neue HoReCa-Halle zur kommenden Ambiente ihre Premiere. Mit den Produktgruppen Buffet & Präsentation, Chafing & Transport, Tabletop, Küche & Küchenhelfer, Menükarten, Tafeln & Display, Tischwäsche & Servietten sowie Berufsbekleidung & Kellnerausstattung vereint sie alle Zutaten für zahlreiche inspirierende Hospitality-Erlebnisse an einem Ort und wird so zu dem Pflicht-Event der Gastronomie- und Hotelbranche.

