ÖSTERREICH: Strache heuer nicht auf dem Akademikerball

Ex-FPÖ-Chef will Konfrontation mit seiner früheren Partei vermeiden

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Montagsausgabe berichtet, wird der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz Christian Strache in diesem Jahr nicht am Akademikerball teilnehmen. Wie ÖSTERREICH aus gut informierter Quelle aus Straches Umgebung erfuhr, will der frühere Stammgast des Balls eine Konfrontation mit seinen einstigen Parteifreunden vermeiden.

Martin Sellner, Chef der rechtsextremen Identitären, wird hingegen der umstrittenen Faschingsveranstaltung die Ehre erweisen.

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

(01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at