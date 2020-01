Keck zu 1-2-3-Ticket: Regierung vergisst auf SeniorInnen

Fahren mit Öffis droht in manchen Bundesländern für Seniorinnen und Senioren teurer zu werden

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Seniorensprecher Dietmar Keck kritisiert am Sonntag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst, dass die türkis-grüne Regierung beim neuen 1-2-3-Ticket „völlig auf die Seniorinnen und Senioren vergisst“. Wie Pensionistenverbands-Präsident Peter Kostelka heute in der Kronenzeitung erklärt hat, kann es dadurch für die SeniorInnen in einigen Bundesländern teurer werden. „Selbstverständlich begrüße wir ein Klimaticket, das ja bereits auch von der SPÖ seit langem gefordert wird. Aber wir fordern soziale Verträglichkeit und Fairness auch für die Seniorinnen und Senioren“, betont Keck. ****

Keck verweist etwa auf Wien, wo die Jahreskarte auf 235 Euro kommt. „Für die Seniorinnen und Seniorinnen in Wien kommt mit dem 1-2-3-Ticket also eine Mehrbelastung von 130 Euro jährlich. Das ist nicht akzeptabel“, sagt Keck und fährt fort: „Im Gegensatz zur türkis-grünen Regierung sind uns die Seniorinnen und Senioren nicht egal. Wir werden nicht lockerlassen, bis diese Ungerechtigkeit beseitigt ist.“ (Schluss) up

