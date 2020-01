NEOS Wien/Gara: Grippeimpfungen für Kinder kostenlos zur Verfügung stellen

Stefan Gara: „Durchimpfungsrate bei Grippe muss dringend gesteigert werden!“

Wien (OTS) - Anlässlich des Österreichischen Impftages 2020 wiederholt NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara noch einmal die Forderung, Grippeimpfungen vor allem für Kinder kostenlos zur Verfügung zu stellen: „Wir müssen den Anreiz zum Grippeimpfen erhöhen – und dafür finanzielle und bürokratische Hürden vor allem für sozial Benachteiligte abbauen. Vor mehr als einem Monat sorgte die Grippewelle in Tirol für Schulschließungen. Die Grippewelle ist nun in Wien angekommen. Spezielle Vorbeugemaßnahmen für Kinder in Wien wurden nicht ergriffen. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist die Wirkung der Influenza-Impfung besonders hoch. Es erkranken doppelt so viele Kinder wie Erwachsene und der Krankheitsverlauf ist zumeist stärker. Mit einer einfachen Maßnahme könnte die alljährlich wiederkehrende Grippe-Epidemie wirksam eingedämmt und die Durchimpfungsraten erhöht werden!“ SPÖ und Grüne haben einen entsprechenden NEOS-Antrag erst im Dezember im Gemeinderat abgelehnt, ärgert sich Gara: „Es ist keine Frage der Kompetenzen Bund oder Land. Mit politischem Willen wäre eine kostenlose Grippe-Impfung für Kinder leicht umsetzbar – wir sprechen immerhin von einer schweren Krankheit, die Jahr für Jahr Todesfälle fordert!“

