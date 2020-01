Schieder: Mit dem Nachtzug entspannt und umweltfreundlich nach Brüssel

SPÖ-Europaabgeordnete freuen sich auf Premierenfahrt des ÖBB-Nachtzugs von Wien nach Brüssel

Wien (OTS/SK) - Am kommenden Sonntag, 19. Jänner 2020, fahren die SPÖ-Europaabgeordneten Andreas Schieder, Günther Sidl und Hannes Heide mit dem ersten ÖBB Nightjet vom Wiener Hauptbahnhof nach Brüssel. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder freut sich auf die Premiere: „Nachtzüge sind eine attraktive Alternative zum Kurzstreckenflug, denn man kommt entspannt und umweltfreundlich ans Ziel. Mit einer direkten Nachtzugverbindung Wien-Brüssel rückt die europäische Hauptstadt auch näher an Österreich. Gerade für Strecken bis 1000 Kilometer ist die Bahn im Sinne des Klimaschutzes ohnehin das sinnvollste Verkehrsmittel. Trotzdem wurden über Jahrzehnte Infrastruktur und Strecken kaputtgespart. Die ÖBB setzen mit ihrem europaweiten Engagement für den Nachtzug genau die richtigen Akzente und gehen mit gutem Beispiel voran. ****

„Der Schlüssel für eine ökologische Verkehrswende liegt in einem starken öffentlichen Verkehrssystem, um allen Menschen unabhängig vom Einkommen die Möglichkeit zu geben, nachhaltig mobil zu sein. Statt weiter Straßen- und Flugverkehr in Milliardenhöhe zu entlasten, muss müssen wir in nachhaltige, öffentliche Verkehrsmittel investieren“, betont Schieder. (Schluss) up

