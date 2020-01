FPÖ – Haider: Schwarz-Grün stimmt für Gentechnik

Bei Abstimmung zur biologischen Vielfalt im Europäischen Parlament sprechen sich ÖVP und Grüne gegen ein Verbot genetisch modifizierter Organismen aus

Wien (OTS) - „Als sehr bedenklich und besorgniserregend für die österreichischen Konsumenten“, kommentierte der freiheitlicher EU-Abgeordnete Roman Haider das Abstimmungsverhalten der beiden Regierungsparteien zum Entschließungsantrag „COP 15 - biologische Vielfalt“.

„Anscheinend will man von den zahlreichen Wahlkampfversprechen rund um Österreichs Vorreiterrolle als gentechnikfreies Land nichts mehr wissen“, meinte Haider, der sich damit auf Aussagen der nunmehrigen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger bezog, die sich noch am 14. Juli 2019 für die Stärkung eines gentechnikfreien Österreichs ausgesprochen hat. Auch die ÖVP-Delegation im Europäischen Parlament sprach sich in jüngster Vergangenheit mehrfach gegen die umstrittenen Gentechnik-Zulassungen aus.

„Die FPÖ-Delegation wird die ÖVP weiterhin nach den konkreten Abstimmungen beurteilen und nicht nach den leeren ÖVP-Wahlkampfversprechen“, betonte Haider, der nicht an Kritik am grünen Koalitionspartner der ÖVP sparte. „Die Grünen haben nicht nur in Österreich die Hose runtergelassen, sondern auch im Plenarsaal des EU-Parlaments, da die grünen EU-Abgeordneten das Gentechnik-Verbot ebenfalls abgelehnt haben“, so Haider und weiter: „Wir wollen, dass Österreich weiterhin gentechnikfrei bleibt und werden diesen Kurs auch weiterhin auf europäischer Ebene verfolgen.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at