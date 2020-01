„Sport am Sonntag“ über die HandballEUROphorie: Trainer Pajovic live im Studio

Am 19. Jänner ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 19. Jänner 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ski alpin: Nicole Schmidhofer live im Studio

Die Abfahrts-Weltcupsiegerin hat in dieser Saison als einzige Österreicherin ein Rennen gewonnen. Vor den drei Speed-Wochenenden in Bansko, Sotschi und Garmisch ist sie live zu Gast.

Ski alpin: Die Klassiker am Lauberhorn

Kombi, Abfahrt, Slalom – die Faszination des Ski-Spektakels in Wengen.

Handball-EM: Das Nationalteam & die Euro-Euphorie

Nach drei Siegen in der Vorrunde spielen die Österreicher live in ORF 1 um das bisher beste EM-Ergebnis. Dazu live im Studio:

Nationaltrainer Ales Pajovic.

Eiskunstlauf: Miriam Ziegler & Severin Kiefer vor der Heim-EM „Sport am Sonntag“-Moderator Boris Kastner-Jirka begibt sich aufs Eis – und besucht Österreichs erfolgreichstes Eiskunstlauf-Paar in Graz.

Rallye Dakar: Matthias Walkner beim gefährlichsten Rennen der Welt Erstmals findet die Rallye Dakar in Saudi-Arabien statt. Für viele noch brutaler als in den letzten Jahren.

Eishockey kurios: kleines Dorf ganz groß

Das 300 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Schweizer Nest Ambrì-Piotta besteht mit seinem Eishockeyverein seit Jahren gegen die großen Clubs aus Bern, Genf und Lugano. Mittendrin auch Legionäre aus Österreich.

