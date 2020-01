SPÖ-Termine von 20. Jänner bis 26. Jänner 2020

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 20. Jänner 2020:

10.00 Uhr Das 6. Barbara Prammer Symposium (eine gemeinsamen Veranstaltung der SPÖ-Frauen, des SPÖ-Parlamentsklubs, des Renner-Instituts und der Foundation for European Progressive Studies-FEPS) findet unter dem Motto „Internationale Frauenrechte: Peking +25“ statt. Thema der Veranstaltung ist das 25-jährige Jubiläum der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking und eine Analyse notwendiger Frauenpolitik für die Zukunft. RednerInnen beim Symposium sind u.a. Klubvorsitzende und SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, zweite Nationalratspräsidentin und Präsidentin des Renner-Instituts Doris Bures und SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/tnqo2pd (Einlass: 9 Uhr, Parlament, Ausweichquartier Hofburg, Dachfoyer, 1010 Wien, Eingang Josefsplatz).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Transatlantica“, kuratiert von Eva Nowotny, spricht Steven Lee Myers (Beijing bureau chief for The New York Times) zum Thema „A View from Beijing“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y53gr6ln (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 22. Jänner 2020:

10.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder spricht im Rahmen der Aktuellen Europastunde im Nationalrat (Großer Redoutensaal, Hofburg).

DONNERSTAG, 23. Jänner 2020:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kreisky Forum Spezial“ findet zum 109. Geburtstag von Bruno Kreisky die Veranstaltung „Der Mut zum Unvollendeten“ - Pamela Rendi-Wagner, Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs im Gespräch mit Rudolf Scholten, Präsident des Bruno Kreisky Forums für internationalen Dialog. Begrüßung durch Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky, Gründungs- und Ehrenpräsident der Bruno Kreisky Forums. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y53gr6ln (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 24. Jänner 2020:

19.30 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner besucht anlässlich des 75. Geburtstages von Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn ein Benefizkonzert (Stephansdom, Stephansplatz 3, 1010 Wien).

SONNTAG, 26. Jänner 2020:

11.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kreisky Forum Spezial“ findet aus Anlass des Internationalen Holocaust-Gedenktages in Zusammenarbeit mit ESRA ein ESRA Gespräch im Stadtsaal mit dem Historiker und Publizisten Peter Huemer und dem deutscher Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y53gr6ln (Stadtsaal, 1060 Wien, Mariahilferstraße 81).

