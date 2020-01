10 Jahre Kinderwunschzentrum Döbling

Hochkarätige Vorträge und Fertility Dinner zum Jubiläum

Wien (OTS) - Gestern feierte das Kinderwunschzentrum Döbling sein 10-jähriges Jubiläum mit einer außergewöhnlichen Fortbildungsveranstaltung: Beim 1. Fertility Dinner wurden abwechselnd hochkarätiges Wissen und Essen zum Thema Fruchtbarkeit serviert. Am Podium standen die Gynäkologen Univ.-Prof. Dr. René Wenzl und Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Andrea Weghofer, MSc, MBA, sowie Urologe Priv.-Doz. Dr. Markus Margreiter.

Die Expertin für Reproduktionsmedizin und Genetik Andrea Weghofer startet mit ihrem Vortrag zur Behandlung der weiblichen Infertilität und stellte therapeutische Ansätze zur „Verjüngung der Eierstöcke“ vor. Denn die eingeschränkte Eierstockfunktion stellt zumeist den limitierenden Faktor für die Erfüllung des Kinderwunsches im fortgeschrittenen reproduktiven Alter dar. Wachstumsfaktoren aus dem körpereigenen Blut könnten die im Eierstock verbliebenen Eizellen in ihrem Wachstum unterstützen und so neue Chancen für eine Schwangerschaft eröffnen. Vorläufige wissenschaftliche Ergebnisse erscheinen vielversprechend. Diese neuartige Behandlung soll vorerst jedoch ausschließlich unter Studienbedingungen erfolgen.

René Wenzl, Leiter des Endometriosezentrums der Med-Uni Wien, sprach in seinem Fachvortrag über „Die Rolle der Ernährung bei Unterbauchschmerzen der Frau“. Neben klassischen Therapieansätzen stellte er die sogenannte Mittelmeer-Diät vor, die zur Verbesserung der oft sehr belastenden Symptomatik eingesetzt werden kann und so die Lebensqualität der betroffenen Frauen erheblich verbessert.

Markus Margreiter, Androloge und Experte für männliche Fertilität am Kinderwunschzentrum Döbling, fokussierte in seinem Vortrag „Die männliche Subfertilität, Lifestyle und Möglichkeiten der Verbesserung“. Er skizzierte die positiven Auswirkungen von gezielter Ernährung: Eine optimale Versorgung mit Mikronährstoffen kann dem Experten zufolge die hormonellen, genetischen und immunologischen Abläufe regeln und so die Fruchtbarkeit fördern. Obwohl einzelne Substanzen nicht immer einfach zu identifizieren bzw. wissenschaftlich belegbar sind, stellte er generelle Empfehlungen zur Fertilitätssteigerung vor und betonte, dass in Zukunft personalisierte Behandlungsmöglichkeiten überwiegen werden.

Diesem Individualisierungs-Trend folgt man im Kinderwunschzentrum Döbling bereits jetzt. Diskrete und persönliche Betreuung stehen hier im Fokus des interdisziplinären Expertenteams, das unter anderem aus Gynäkologen, Andrologen, Biologen, Genetikern und Labor-Experten besteht. Univ.-Prof. Dr. Stefan Jirecek, Leiter des Kinderwunschzentrums Döbling betont:

„ Bei diesem Vertrauensthema vermeiden wir Wechsel in der ärztlichen Betreuung und legen besonderen Wert darauf, dass jedes Kinderwunsch-Paar ab dem Erstgespräch durchgängig und persönlich von einem Arzt oder einer Ärztin begleitet wird. “

Primarius Univ.-Prof. Dr. Christian Kainz, Ärztlicher Leiter von Ambulatorium und Privatklinik Döbling, ergänzte: „Uns zeichnet aus, dass wir von der Kinderwunschbehandlung bis zur Geburt alles unter einem Dach anbieten und dann im Kindergesundheitszentrum Neugeborene und Kinder bestens betreuen können. Wichtig ist uns dabei individuelle Behandlung in einem Wohlfühlambiente.“

Beide freuten sich über die zahlreichen Kollegen, die der Einladung zum 1. Fertility-Dinner gefolgt waren, bei dem neben den interessanten medizinischen Vorträgen Drei-Hauben-Köchin Jaqueline Pfeiffer zeigte, dass „fertiles Essen“ köstlich schmeckt.

Kinderwunschzentrum Döbling

Unter dem Dach der Privatklinik Döbling finden Kinderwunsch-Parare ein diskretes Ambiente sowie fachlich kompetente und einfühlsame Betreuung. Ab dem Erstgespräch begleitet derselbe Arzt durch Diagnose und Behandlung bis zur Feststellung der Schwangerschaft. Sämtliche Labor und medizintechnischen Leistungen sind verfügbar. Finanzielle Unterstützung ist in vielen Fällen durch den IVF-Fonds-Vertrag gegeben. www.kinderwunschzentrum-doebling.at

Ambulatorium Döbling: Umfassende Diagnostik mit e-card

Als Zentrum moderner Medizin bietet das Ambulatorium Döbling umfassende diagnostische Untersuchungsmethoden wie Röntgen, CT, MRT, Mammografie sowie nuklearmedizinsche Untersuchungen und erweiterte Labordiagnostik – gegen Vorlage der e-card. Im Ordinationszentrum stehen über 100 Ärzte zur Auswahl.

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatkliniken Confraternatität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt die PremiQaMed Group auch das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien.

