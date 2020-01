Bezirksmuseum 2: Führung „Musik in der Leopoldstadt“

Wien (OTS/RK) - Neben Sonder-Ausstellungen über wechselnde Themen (derzeit: „Bildung – Schule - Zeit“) gibt es im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) ständig eine umfangreiche Dauer-Ausstellung über die bewegte Historie des 2. Bezirkes zu sehen. Bilder, Texte und Objekte ermöglichen einen umfassenden Rückblick auf die Vergangenheit. Zu mehreren Schwerpunkten der Sammlung bietet das ehrenamtlich werkende Museumsteam (Leiter: Georg Friedler) informative Führungen an. Der nächste Rundgang findet am Sonntag, 19. Jänner, ab 11.00 Uhr, statt und es wird dabei das Kapitel „Musik in der Leopoldstadt“ ausführlich behandelt. Der Eintritt in das Museum sowie das Mitmachen bei der Führung sind kostenlos. Auskünfte: Telefon 4000/02 127.

Das Leopoldstädter Bezirksmuseum in der Karmelitergasse 9 ist jeweils Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) und Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) geöffnet. Stets ist der Zutritt frei, Spenden sind dennoch willkommen. Vom Alltagsleben der Menschen in früherer Zeit bis zum Prater, dem Theaterleben, namhaften Tonkünstlern und manch anderen Belangen reicht die spannende Dokumentation. Infos dazu via E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

