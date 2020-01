Ricoh Canada geht Partnerschaft mit Vizetto ein, um Zusammenarbeit und Umwälzung am digitalen Arbeitsplatz voranzubringen

Mississauga, Ontario (ots/PRNewswire) - - Vizetto, Anbieter der Reactiv SUITE, ist erfreut, eine Partnerschaft mit Ricoh Canada Inc. bekannt geben zu können.

Reactiv SUITE von Vizetto wird in Kanada auf den Markt gebracht - Zusammenarbeit und Effizienz von Meetings werden mit einzigartigem Toolkit und Technologie von Ricoh neu definiert.

Ricoh Canadas führende Interactive Whiteboards (IWB) werden mit der Software Reactiv SUITE von Vizetto gebündelt.

Ineffektive Zusammenarbeit führt zum Verlust von Produktivität, Zeit und zu schlechten Entscheidungen. Dies kostet alleine in den USA jährlich 37 Milliarden USD an Produktivität durch unnötige Meetings.1 Die Reactiv SUITE ist eine innovative Software für Präsentationen und Zusammenarbeit, die Meetings effizienter und produktiver machen soll. Mit dieser neuen Partnerschaft bietet Ricoh einzigartigen Wert an, der Team-Meetings vereinfacht und eine Revolution der Zusammenarbeit in Organisationen aller Branchen und Größen der Bereiche Bildung, Gesundheitsversorgung und Wirtschaft auslösen könnte.

Die Reactiv SUITE revolutioniert die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren und sich austauschen. Dies geschieht durch eine "Digital Table", einen digitalen Tisch, an dem mehrere Remote-Nutzer auf Inhalte aller Art gleichzeitig zugreifen, sie weitergeben und manipulieren können, als ob es sich um ein Blatt Papier handele. Nutzer haben die Möglichkeit, sich teamübergreifend auszutauschen, zusammenzuarbeiten und Ideen zu entwickeln und dies jederzeit und überall. Ricohs IWB-Technologie macht dies möglich.

"Über das Thema der digitalen Transformation am Arbeitsplatz wird seit Jahren gesprochen, aber noch keine Organisation hat herausgefunden, wie man dies wirklich umsetzt. Diese Partnerschaft mit Ricoh eröffnet uns eine fantastische Gelegenheit, die Vision der nächsten Generation von Reactiv mit einem exzellenten Anbieter wie Ricoh zu integrieren. Als kanadisches Unternehmen stehen wir Ricoh Canada gern zur Seite, hier die Führung zu übernehmen und die Art und Weise, wie Kanadier kommunizieren und sich austauschen, umzuwälzen", sagte Av Utukuri, der CEO von Vizetto.

Die SUITE besteht aus drei entscheidenden, voll integrierten Komponenten:

STAGE, einem leistungsfähigen, nicht-linearen Storytelling-Tool, mit dem Teams den Schwerpunkt von der Verwaltung von Inhalten zur Geschichte einer Präsentation verschieben können.

SCRIBBLE, ein bahnbrechendes Brainstorming- und Layout-Tool mit unendlicher Leinwand, was Skizzen, Notieren von Ideen, Markieren von Seiten und dynamische Layouts ermöglicht.

HUDDLE ist ein vereinheitlichtes Werkzeug für die Zusammenarbeit der nächsten Generation, mit dem Nutzer jederzeit und überall Dokumente manipulieren, bearbeiten und abzeichnen können, als ob sie sich im selben Zimmer befinden.

"Die Verschiebung ins Digitale verändert unsere Arbeitswelt und Firmen müssen sich hier schnell bewegen, um der Konkurrenz voran zu sein und Kunden zufriedenzustellen. Ricoh Canada engagiert sich dafür, dass seine Kunden intelligenter schneller und effizienter arbeiten und mehr Wert aus Firmendaten ziehen, um die Nase vorn zu haben und ihre Branchen umzuwälzen. Der Schlüssel dazu, unseren Kunden in dieser fortlaufenden Veränderung zum Erfolg zu verhelfen, ist unser sich entwickelndes Portfolio und wir sehen die Reactiv SUITE als wichtigen zusätzlichen Wert für unsere Kunden", sagte Eric Fletcher, Vizepräsident für Marketing bei Ricoh Canada

Ricoh stellt einfache und maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Probleme der Zusammenarbeit bereit und hilft Mitarbeitern so, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Werkzeuge zu haben, um für Kunden und Angestellte ein Umfeld hoher Leistung zu schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Ricoh-Collaboration-Softwareseite .

Informationen zu Vizetto

Vizetto Inc. ist ein kanadisches Unternehmen und Entwickler der Reactiv SUITE Software, die Remote-Kreativität am Arbeitsplatz ermöglicht. Diese neue Partnerschaft zwischen zwei fantastischen Firmen ist eine weitere Bestätigung der Mission von Vizetto, das bestmögliche Nutzerumfeld bei digitalen Meetings zu schaffen.

| Informationen zu Ricoh |

Ricoh unterstützt die Digitalisierung des Arbeitsplatzes und sorgt mit innovativen Technologien und Diensten dafür, dass Menschen smarter arbeiten können. Seit mehr als 80 Jahren ist Ricoh Innovationstreiber und ein führender Anbieter für Dokumentenmanagement, IT-Dienste, Kommunikationsdienste, kommerziellen und industriellen Druck, Digitalkameras und Industriesysteme.

Die Ricoh Group hat ihren Hauptsitz in Tokio und ist in ca. 200 Ländern und Regionen vertreten. Im Geschäftsjahr, das im März 2019 endete, hatte die Ricoh Group einen weltweiten Umsatz von 2,013 Milliarden Yen (ca. 18,1 Milliarden USD).

Weitere Informationen über das Angebot von Kommunikationsdiensten von Ricoh erhalten Sie unter www.ricoh.ca oder folgen Sie dem Unternehmen in den Sozialmedien auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

1 Am Arbeitsplatz wird eine Menge Zeit verschwendet: https://www.atlassian.com/time-wasting-at-work-infographic

© 2020 Ricoh Canada Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle genannten Markennamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Eric Fletcher, Vice President, Marketing, Ricoh Canada Inc., 905.268.5525, eric.fletcher @ ricoh.ca; Pierrick Vauvelle, Marketing Manager, Vizetto, info @ vizetto.com