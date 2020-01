FPÖ – Mühlberghuber: „Automatisches Pensionssplitting“ schadet Gleichberechtigung

ÖVP und Grüne betreiben „Zurück an den Herd“-Politik

Wien (OTS) - Das im schwarz-grünen Regierungsprogramm vorgesehene „automatische Pensionssplitting“ sieht vor, dass Pensionsansprüche von Partnern mit einem gemeinsamen Kind bis zu dessen zehnten Lebensjahr addiert und die Hälfte jeweils auf beide Eltern aufgeteilt werden. „Dieses Vorhaben kann eigentlich nur als unausgegorener ‚Mumpitz‘ bezeichnet werden“, kommentierte heute die freiheitliche Familiensprecherin NAbg. Edith Mühlberguber dieses Modell, das es ja als ein freiwilliges Jahr schon seit 15 Jahren gibt.

„Das kann man eigentlich nur als ‚Zurück an den Herd‘-Politik bezeichnet werden, denn Frauen werden damit aufgefordert, länger zuhause zu bleiben – Gleichberechtigung sieht wohl anders aus. Zudem werden Männer, welche ihrer Familie ein Leben und eine Erziehung zuhause ermöglichen, indem sie schwer arbeiten, um dies zu finanzieren, bestraft. Auch ungeklärt dürfte sein, wie denn verfahren wird, wenn es zu einer Trennung kommt“, so Mühlberghuber, die in sehr vielen Belangen der neuen Regierung nur „Wischiwaschi“ und Unausgegorenes sehen kann.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at