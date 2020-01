2. jährliche European Master & Multi-Unit Franchising Conference am 28. und 29. Januar 2020 in Wien

Wien und San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Franchise Update Media, in Zusammenarbeit mit MFV/Comexposium, veranstaltet vom 28.-29. Januar 2020 ihre 2. europäische Master & Multi-Unit Franchising Conference im Hotel Savoyen in Wien, Österreich. Masterfranchisenehmer sowie Franchisenehmer mit mehreren Standorten bzw. Marken sind zu der zweitägigen Konferenz eingeladen, die sich mit aktuellen Fragen und Lösungen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Franchise-Wirtschaft in Europa befassen soll. Diese Veranstaltung ist eine einmalige Gelegenheit, sich mit gleichgesinnten Franchisegebern, Franchisenehmern und Master-Entwicklern zu vernetzen, die in erster Linie am Wachstum neuer Unternehmenseinheiten/Marken in ganz Europa interessiert sind.

Die führende europäische Konferenz für Master-, Multi-Unit- und Multi-Brand-Franchising

"Diese Konferenz ist die Fortsetzung unserer sehr erfolgreichen Multi-Unit-Franchising-Konferenz (mit typischerweise 1700 Teilnehmern), die jeden Frühling in Las Vegas stattfindet und mittlerweile ihren 20. Geburtstag feiert", so Therese Thilgen, CEO von Franchise Update Media.

Die Konferenzinhalte werden in zwei Segmente unterteilt: Masterfranchising und Franchising mit mehreren Standorten/Marken. Masterfranchising - eine wichtige Komponente innerhalb dieses wachsenden Trends - ist nach wie vor das Hauptkonzept für Marken, die in Europa expandieren wollen. Die steigende Anzahl von Franchisenehmern in ganz Europa, die über mehrere Standorte und Marken verfügen, wird ebenfalls ein Schwerpunkt sein.

Unter den 50 Referenten aus mehr als 18 Ländern befinden sich Masterfranchisenehmer sowie Multi-Unit- und Multi-Brand-Franchisenehmer für Marken wie McDonald's, KFC, Burger King, Orangetheory, Outback, Fastsigns, Brioche Doree und andere Unternehmen. Mehr als 50 internationale Sponsoren und acht europäische Franchise-Verbände werden anwesend sein.

Dies ist eine exklusive Veranstaltung mit begrenzter Kapazität. Weitere Informationen erhalten Sie unter der E-Mail-Adresse emmfc @ franchiseupdatemedia.com oder auf www.emmfc.com.

INFORMATIONEN ZU FRANCHISE UPDATE MEDIA

Franchise Update Media ist seit mehr als 30 Jahren führend im Franchising-Bereich. Das 1988 gegründete Unternehmen informiert über Franchise-Möglichkeiten online, stellt Websites zur Weiterbildung sowie Print- und Digitalmagazine und E-Newsletter zur Verfügung und organisiert Jahreskonferenzen und unabhängige Forschungsarbeiten, die sich alle auf den Bereich Franchising konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie auf franchising.com.

INFORMATIONEN ZU MFV EXPOSITIONS/COMEXPOSIUM

MFV Expositions bringt Franchise-Marken und Unternehmer seit mehr als 25 Jahren auf Expo-Veranstaltungen und Messen zusammen. 2017 erwarb die in Paris ansässige Comexposium-Gruppe die MFV-Organisation und damit auch die wichtigsten Franchise-Messen und MFV-Konferenzen in den USA, Mexiko und London. Comexposium organisiert mehr als 135 B2B- und B2C-Veranstaltungen in verschiedenen Sektoren in mehr als 30 Ländern. Besuchen Sie uns für weitere Informationen unter www.mfvexpo.com oder www.comexposium.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1077536/European_Master_and_Multi_Unit_Franchising_Conference___Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Therese Thilgen

408-997-7795