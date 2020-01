Marc Cain lud zur exklusiven Mode-Soirée in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) - "Pearls, Stories and Champagne": Im Rahmen eines exquisiten Abendsalons tauchten die Gäste, darunter die US-Schauspielerin Katie Holmes, in die opulente Welt von Marc Cain ein. Das Ambiente spannte gekonnt den Bogen vom goldenen Jahrzehnt der 20er bis zu den neuen 2020er Jahren mit einem Mix aus klassischer Eleganz und modernen Interpretationen.

Passend zum Thema des Abends war der Saal mit opulenten Kronleuchtern, Orchideenblüten sowie Platzgedecken mit goldfarbenen Details geschmückt. Die Models, unter ihnen die Kanadierin Heather Marks, flanierten entlang des kurvigen Catwalks, der sich zwischen den Bankett- und Bistrotischen hindurchschlängelte. Diese einzigartige Kulisse bot den perfekten Rahmen für die Inszenierung der Herbst/Winter 2020 Looks.

Als Moderator, der durch den Abend führt, konnte Marc Cain Sascha Rotermund gewinnen. Der Schauspieler und Synchronsprecher wurde vor allem als deutsche Stimme von Benedict Cumberbatch und Alexander Skarsgård bekannt. "Andrej Hermlin and his Swing Dance Band" sorgten für die musikalische Untermalung, ganz im Stil des Events.

Marc Cain Collections interpretiert im Herbst/Winter 2020 Néo-Bourgeois Einflüsse im modernen Stil und zeigt eine zeitgenössische Opulenz in den Outfits. Die Kollektion gewinnt an neu entfachter Begeisterung für dekorative, reiche Elemente und der Liebe zum Detail. Hochwertig gearbeitete Capes und Ponchos sind modernisierte Klassiker, die im Herbst dem Mantel Konkurrenz machen. Die Culotte präsentiert sich nun verkürzt, gestrickt, aus Walkwolle als Weiterführung in trendiger Form als Hosenrock mit eingearbeiteter Falte für zusätzliches Volumen. Anzüge orientieren sich in Form und Farbgebung teilweise an klassischer Menswear mit kantigen Schultern und ausgearbeitetem Revers. Hemdjacken werden lässig in der Taille gegürtet. Feminität kommt in die Looks vermehrt über die Bluse. Rüschen, Volants, Biesen - alles, was schmückend ist, ist erlaubt.

"Das vielversprechende Motto "Pearls, Stories & Champagne" wurde perfekt umgesetzt. Mit einzigartigen Looks, einem stimmungsvollen Ambiente und einem Moderator, der unsere Gäste mitreißen konnte. Ich bin sehr zufrieden und freue mich auf die neue Saison!" erklärte Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer und Inhaber von Marc Cain.

Viele hochkarätige Gäste wollten sich das Event nicht entgehen lassen und waren der Einladung gefolgt. US-Schauspielerin Katie Holmes reiste bereits zum zweiten Mal extra nach Berlin, um sich von den neuesten Marc Cain Looks begeistern zu lassen.

"Ich bin zum zweiten Mal bei der Marc Cain Show eingeladen und es ist einfach toll hier zu sein. Mein Show-Outfit ist ein eleganter, aber ebenso glamouröser Look, der sich ideal für einen wundervollen Abend in der Stadt eignet!" sagte Katie Holmes.

Neben Katie Holmes waren u. a. Jessica Schwarz, Alexandra Maria Lara sowie die Top-Influencer Caro Daur und Leonie Hanne zu Gast.

