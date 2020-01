NEOS zu Wirtschaftskammer: Vorwahlzuckerl ist bürokratischer Wahnsinn

Sepp Schellhorn: „Statt Selbstbehalte gegen diverse Auflagen zu refundieren, soll die Kammer lieber die Beiträge senken.“

Wien (OTS) - „Entzückend“ findet es NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn, dass die Wirtschaftskammer rund einen Monat vor der Wirtschaftskammerwahl Ende Februar plötzlich vor Erfindergeist nur so sprüht. „Dass Harald Mahrer Jungunternehmer mit einem Einhorn vom Sprungturm springen hat lassen, war offenbar nur der Anfang des beginnenden Wahnsinns. Denn schon heute überrascht uns die Kammer mit der vollmundigen Ankündigung, dass sie ihren Zwangsmitgliedern großherzigst die Selbstbehalte beim Arzt refundieren will“, sagt Schellhorn.

Was auf den ersten Blick großartig klinge, weil Präventionsmaßnahmen grundsätzlich jede Unterstützung der NEOS haben, führe, so Schellhorn, „in Wahrheit nur zu noch mehr Bürokratie für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn man die Wirtschaftstreibenden wirklich entlasten will, senkt man einfach die Körperschaftssteuer und die Kammerbeiträge. Aber dann könnte die Kammer halt nicht mehr im Wahlkampf gönnerhaft ihr Füllhorn ausschütten. Das Füllhorn, in das die Unternehmerinnen und Unternehmer zuvor unfreiwillig selbst eingezahlt haben, nämlich eine Milliarde an Kammerumlagen und Grundumlagen. Damit muss endlich Schluss sein.“

Die Wirtschaftskammer sollte sich lieber für die Opfer der willkürlichen SV-Zuordnungsverfahren einsetzen, sagt Schellhorn. „Unterzählige Unternehmer wurden plötzlich zu Angestellten gemacht und der ÖGK zwangszugeordnet. Das hat in der Regel zu existenzgefährdenden Beitragsnachzahlungen geführt. Das ist nicht hinnehmbar. Beendet eure türkisen Sesselkreise im Elfenbeinturm und lasst die Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiten!“

