SPÖ NÖ spricht den Angehörigen des verstorbenen Bürgermeisters in Zeiselmauer-Wolfpassing ihr Mitgefühl aus

SPÖ Zeiselmauer-Wolfpassing schätzte Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg

St. Pölten/Zeiselmauer-Wolfpassing (OTS) - „Im Namen der SPÖ NÖ spreche ich der Familie des Bürgermeisters von Zeiselmauer-Wolfpassing, Walter Grosser, unser herzlichstes Beileid aus“, sagt SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar. Er erklärt dazu, dass die SPÖ Zeiselmauer-Wolfpassing aus Rücksichtnahme auf die Angehörigen ihre Wahltour großteils eingestellt hat. „Keine Wahl, keine politische Auseinandersetzung kann so wichtig sein, dass nicht immer die Menschlichkeit und das Mitgefühl im Vordergrund stehen müssten“, meint er.

Eine Veranstaltung kommenden Sonntag werde stattfinden, weil diese aus Zeitgründen und weil man nicht wisse, wer aller teilnehmen werde, nicht mehr abgesagt werden kann. „Die VertreterInnen der SPÖ Zeiselmauer-Wolfpassing werden dort sein, und in einer Gedenkminute an den verstorbenen Bürgermeister Walter Grosser erinnern“, sagt Regina Blondiau-Köllner, die ebenfalls persönlich und im Namen der SPÖ Ortsorganisation ihr Mitgefühl zum plötzlichen und unerwarteten Tod des Bürgermeisters ausspricht: „Walter Grosser war ein Mensch, mit dem man sich trotz unterschiedlicher Positionen gut austauschen konnte. Wir haben die gute Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg mit Bürgermeister Walter Grosser sehr geschätzt. Wir möchten Ihnen, liebe Familie Grosser, unser aufrichtiges Mitgefühl und die tiefe Anteilnahme aussprechen. Wir trauern mit Ihnen und unsere Gedanken sind bei der Familie, die man ja in einem kleinen Ort wie dem unseren gut kennt. Unser ganzes Mitgefühl ist in diesen schweren Stunden bei ihnen. Mitten im Wahlkampf hörte leider sein Herz zu schlagen auf. Wir werden deshalb mit Rücksicht auf den schweren Verlust für die Familie die Wahlwerbung ruhig ausklingen lassen.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Mag. Gabriele Strahberger

Pressesprecherin

0664/8304512

gabriele.strahberger @ spoe.at

www.noe.spoe.at