Treibstoff-Austritt in der Donau: Ölsperren errichtet

Wien (OTS/RK) - Seit dem Vormittag ist die Berufsfeuerwehr Wien wegen eines Treibstoff-Films auf der Oberfläche der Donau im Einsatz. Bemerkt hatte den Film eine Streife der Wiener Polizei um 9 Uhr Früh ein paar Hundert Meter stromaufwärts der Donauinsel. Entgegen Medienberichten handelt es sich nicht um einen „Ölteppich“, sondern um einen Treibstoff-Film, der nun mittels Ölsperren aufgefangen wird. Diese Sperren wurden bei der Eisenbahn- und U6-Brücke stromabwärts des Schulschiffs in der Donau errichtet. Die Ölsperren wurden in Abstimmung mit der Magistratsabteilung 45 – Wiener Gewässer aufgebracht. Die Sperren schwimmen auf der Wasseroberfläche und dienen dazu, Kohlenwasserstoffe (wie z.B. Treibstoffe) zu binden. Nach Gebrauch werden die Ölsperren fachgerecht entsorgt. Derzeit ist der betroffene Abschnitt auf der Donau zwischen Korneuburg und der Freudenau für die Schifffahrt gesperrt. Die Trinkwasserversorgung in Wien ist durch diesen Vorfall nicht beeinflusst. Ein Verursacher des Treibstoff-Films ist derzeit noch nicht bekannt.

