Grüne Liesing: Cordula Höbart als Spitzenkandidatin der Grünen Liesing gewählt

Klubobfrau einstimmig als Nr. 1 für die Bezirksvertretungswahl gesetzt

Wien (OTS) - Die Wahlversammlung der Grünen Liesing hat gestern ihre Nummer 1 für die Bezirksvertretungswahl 2020 gewählt. Die Wahl fiel einstimmig auf Klubobfrau und Bezirksrätin Cordula Höbart. Die 45-jährige Politologin steht für Kontinuität in der Bezirksarbeit: "Der weitere Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, Lärmschutz der Bevölkerung, eine Verbesserung der Erholungsräume sowie mehr Platz für sichere Rad- und Fußwege stehen im Fokus meiner Arbeit für Liesing", so Höbart zu ihren Schwerpunkten in der Bezirksarbeit.







