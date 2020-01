NEOS Wien/Wiederkehr: Kostenentgleisung beim U-Bahnausbau

Christoph Wiederkehr: „Schon wieder werden Kosten bei einem Projekt der Stadt überschritten.“

Wien (OTS) - Einem Rechnungshof-Rohbericht zufolge kommt es beim U-Bahnausbau in Wien schon jetzt zu Mehrkosten von 44 Millionen Euro. „Nach dem KH Nord drohen der Stadt Wien schon wieder die nächsten Kostenüberschreitungen in Millionenhöhe. Das kann doch nicht wahr sein“, ärgert sich NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr. „Wir haben große Sorgen, wie der U-Bahnausbau weiter verlaufen wird, wenn wir jetzt schon eine Verteuerung von mehr 13 Prozent zu erwarten haben. Das Ärgerliche daran ist, dass Stadträtin Sima es nicht einmal als nötig erachtet, die Parteien im Gemeinderat über diese Entwicklung zu informieren. Diese Intransparenz ist eine Frechheit – die Stadt muss künftig offen über ihre Großprojekte kommunizieren und die Zahlen auf den Tisch legen“, so Wiederkehr. Der Klubobmann fürchtet, dass es bei diesem U-Bahnausbau noch zu weiteren Mehrkosten kommen wird. NEOS Wien wird deshalb einen Antrag einbringen, dass in Zukunft die Stadträtin die Mitglieder des Gemeinderats laufend über den aktuellen Status zum Entwicklungs- und Kostenplan informieren muss.

