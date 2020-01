ORF SPORT + mit der Handball-EM 2020

Weiters am 17. Jänner: Skispringen, Skeleton, Snowboard und Biathlon

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 17. Jänner 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Skisprung-Weltcup der Damen in Zao um 8.55 Uhr, vom Skeleton-Weltcup in Innsbruck (Herren 1. Lauf um 10.30 Uhr, 2. Lauf zeitversetzt um 13.30 Uhr, Damen 1. Lauf um 14.00 Uhr, 2. Lauf um 15.30 Uhr), vom Snowboard-Weltcup in Laax (Slopestyle) um 11.55 Uhr, vom Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (Frauen Staffel) um 15.10 Uhr und zeitversetzt um 16.40 Uhr sowie von der Handball-EM 2020 (Hauptrunde Norwegen – Ungarn um 18.00 Uhr und Portugal – Schweden um 20.15 Uhr), die Höhepunkte von den Youth Olympic Games 2020 (Tag 6) um 8.00 Uhr, vom Snowboard-PSL-Weltcup Team um 11.10 Uhr und von der Jänner-Rallye 2020 um 22.15 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.40 Uhr, das Yoga-Magazin um 17.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 17.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das FIS Alpine Ski World Cup Magazine 2019/20 (Madonna, Adelboden und Zauchensee) um 23.00 Uhr und das Snowboard FIS World Cup Magazine (Bad Gastein und Scuol) um 23.30 Uhr.

Die Skispringerinnen tragen in Zao in Japan von 17. bis 19. Jänner drei Weltcup-Bewerbe aus. Kommentator ist Dieter Helbig.

Innsbruck-Igls ist von 17. bis 19. Jänner die fünfte Station des Bob-und Skeleton-Weltcups in der laufenden Saison. Kommentator ist Florian Prates. (ORF-TVthek: Herren 1. Lauf live von 10.00 bis 11.10 Uhr, 2. Lauf von 11.45 bis 12.55 Uhr)

In Laax in der Schweiz wird am 17. Jänner der erste Slopestyle-Bewerb der Snowboarderinnen und Snowboarder in dieser Saison ausgetragen. Kommentator ist Michael Mangge.

Nach den Bewerben in Oberhof bleibt der Biathlon-Weltcup in Deutschland: Ruhpolding ist von 15. bis 19. Jänner die fünfte Station in dieser Saison. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck. (ORF-TVthek live von 14.25 bis 15.55 Uhr)

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“, moderiert von Peter Brunner, meldet sich aus Altenmarkt und berichtet über Skibergsteigen und über den Wintersporttag der Volksschulen. Die Youth-Reporter widmen sich den Themen Segeln und Reitsport im Nachwuchs.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Von 16. bis 22. Jänner steht bei der Handball-EM 2020 die Hauptrunde auf dem Programm. In zwei Gruppen kämpfen je sechs Mannschaften in Wien und Malmö um den Einzug ins Halbfinale. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 16. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at