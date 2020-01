„Vera“ am 17. Jänner mit Matthias Strolz, Angelika Milster & Ana Milva Gomes

Wien (OTS) - Ein Politik-Aussteiger und zwei „Grizabellas“ aus dem Kultmusical Cats: Am Freitag, dem 17. Jänner 2020, begrüßt Vera Russwurm um 21.20 Uhr in ORF 2 Politik-Aussteiger Matthias Strolz und die Musical-Diven Angelika Milster und Ana Milva Gomes, die beide als Grizabella in „Cats“ Erfolge feierten und einander im „Vera“-Studio erstmals begegnen.

„Cats“, das erfolgreichste Musical aller Zeiten – zwei „Grizabellas“ bei Vera

81 Millionen Besucherinnen und Besucher weltweit, Aufführungen in mehr als 50 Ländern – die beiden „Cats“-Stars Angelika Milster und Ana Milva Gomes erzählen von der Rolle der alten, ausgestoßenen Katze Grizabella, die das Leben beider Künstlerinnen nachhaltig verändert hat: Angelika Milster lernte bei der deutschsprachigen Uraufführung ihren heutigen, zweiten Ehemann kennen; Gomes hat während der aktuellen Produktion im Wiener Ronacher der „Storch ins Bein gezwickt“ – Sie erwartet sehr bald schon ihr erstes Kind. Und dabei wollte der heutige Musical- und einstige Dancing Star Gomes früher nur Background-Tänzerin bei Janet Jackson werden ...

Matthias Strolz: „Man muss die Angst besiegen!“

Loslassen und Neubeginn – darüber spricht NEOS-Gründer und Politik-Aussteiger Matthias Strolz mit Vera Russwurm so offen wie nie zuvor. Er erzählt, wie es ihm zu denken gegeben hatte, als eine seiner drei Töchter kurz vor seinem freiwilligen Politik-Ende gemeint hat: „Papa, du hast keine Nerven mehr für uns“ und er nach geschlagener Wahl auch das Gefühl hatte, „ersetzbar“ geworden zu sein. Er wollte den richtigen Moment nicht verpassen, „Die Politik macht dich auf Dauer kaputt“. Strolz will auch in Zukunft intensiv auf „die Stimme seines Herzens“ hören. Er erklärt, wie dies auch jeder andere schaffen kann, der eine persönliche Veränderung herbeisehnt: „Man muss die Angst besiegen – dann ist ein Neubeginn immer möglich!“

