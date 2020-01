DJ Ötzi feiert bei seiner Gipfeltour eine „Party Ohne Ende“ - NEXT STOP - BAD HOFGASTEIN

Am Sonntag, 19. Jänner 2020, geht die große Gipfeltour weiter und die Salzburger Fans und Après-Ski-Begeisterten dürfen sich auf einen fulminanten Auftritt in Bad Hofgastein freuen.

Graz (OTS) - Auf seiner mittlerweile vierten Gipfeltour durch Skigebiete in Österreich, Deutschland und Südtirol begeistert Gerry Friedle aka DJ Ötzi tausende Fans – und das nicht nur als Sänger mit seinen größten Hits wie „Hey Baby“ und „Geboren, um dich zu lieben“. Denn bei seiner Tour geht er auch wieder „back to the roots“ und tritt live auf der Bühne als DJ auf.

Verschneite Berge als Kulisse, tausende begeisterte Après-Ski-Fans und mitten drin einer der erfolgreichsten Sänger im deutschsprachigen Raum: DJ Ötzi. „Du bist nur in deiner Kraft, wenn du weißt, wo du herkommst!“ – so lautet Gerry Friedles Leitspruch. Und mit voller Kraft und Energie startete er bereits am 8. Jänner 2020 in seine vierte Gipfeltour mit dem Auftakt im „Goaßstall“ in Saalbach Hinterglemm. Auch bei seinem zweiten Tourstopp auf dem Dorfplatz in Kirchberg in Tirol feierten tausende Fans mit ihm gemeinsam bis in die Nacht hinein zu seinen größten Hits und zu internationalen Partysongs.

Woher die Idee zur Gipfeltour kommt? „Das Projekt liegt mir ganz besonders am Herzen, weil die Berge für mich immer Kraftplätze sind. Und hier begann auch meine Karriere als DJ vor mehr als 20 Jahren – ich kehre also bei der Tour wieder zurück zu meinen Wurzeln“, erzählt DJ Ötzi. Sein aktuelles Album „20 Jahre – Party Ohne Ende“ ist bei der Gipfeltour mit im Gepäck, genauso wie seine neueste Single „Der hellste Stern (Böhmischer Traum)“.

Schon am Sonntag, den 19. Jänner 2020, geht die große Gipfeltour weiter und die Salzburger Fans und Après-Ski-Begeisterten dürfen sich auf einen fulminanten Auftritt in Bad Hofgastein freuen. Hier wird der Berg wortwörtlich zum Beben gebracht – nämlich um 11.00 Uhr in der Bergstation der Schlossalmbahn.

Nähere Infos auch unter www.gipfeltour.at, www.facebook.com/djoetzi/ oder www.instagram.com/dj_oetzi/

