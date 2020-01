VP-Schwarz/Mahrer zum Programm „Respekt“: Wien hat nicht nur fünf Brennpunktschulen

Andere Schulen der Stadt gehen leer aus – Fertige, flächendeckend umsetzbare Kooperationen mit der Polizei werden ignoriert

Wien (OTS) - „Maßnahmen gegen Gewalt in Wiener Schulen, Mobbing und Diskriminierung sind längst überfällig. Seit knapp zwei Jahren fordern wir, dass Rot-Grün hier endlich tätig wird. Nun will Rot-Grün 1,2 Millionen Euro für genau fünf Schulen in Kooperation mit 17 Vereinen ausgegeben – der Rest der zahlreichen Brennpunktschulen in Wien geht leer aus. Es stellen sich damit notgedrungen Fragen der Effizienz, der Transparenz, der Gerechtigkeit und der Treffsicherheit dieser Maßnahmen“, so die Bildungssprecherin der neuen Volkspartei Wien Sabine Schwarz und weiter: „Dieses Geld wird ausgegeben, obwohl es bereits fertige Konzepte der Polizei in Kooperation mit den Schulen gibt, die jederzeit von heute auf morgen und vor allem flächendeckend umgesetzt werden könnten. Das wird von Rot-Grün jedoch permanent ignoriert.“

Sicherheitssprecher Karl Mahrer verweist dabei auf die Präventionsprogramme des Bundeskriminalamtes, die sich an Schulen großer Beliebtheit erfreuen. „Die Angebote sind darüber hinaus sehr niederschwellig und unkompliziert“, so Mahrer. Auch auf Bundesebene gebe es mit „Under 18“ ein konkretes Programm, das die Stadt Wien ohne wesentliche Kosten einfach umsetzen könne. „Programme zur Gewaltprävention braucht es analog zur Verkehrserziehung an allen Wiener Schulen und nicht nur an einigen ausgewählten“, so Mahrer abschließend.

