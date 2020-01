Zurich Innovation Championship geht in die nächste Runde

Wien (OTS) - Der weltweite Start-up-Wettbewerb der Zurich Insurance Group geht in die zweite Runde. Erstmalig gibt es auch zahlreiche Einreichungen in Österreich.

Die Zurich Innovation Championship hat ihren Ruf als attraktiver globaler Wettbewerb für Start-ups weiter gefestigt. Die weltweiten Anmeldungen haben sich seit der Erstauflage im Vorjahr auf insgesamt 1.358 verdreifacht. Erstmals galt die aktuelle Ausschreibung auch für Österreich.

Große Beteiligung in Österreich

Österreichische Start-ups waren eingeladen, ihre Innovationen zu den Themen Klima, Gesundheit und Automatisierung einzureichen. Zusätzlich eröffnete die Kategorie „Wildcard“ die Möglichkeit, Geschäftsanwendungen zum Thema „Künstliche Intelligenz“ einzubringen. Hochspezialisierte Start-ups nützten hierzulande die Gelegenheit und schlugen Ideen für den Schutz der nächsten Generation vor. Im Fokus standen dabei Vereinfachung und Kundenerlebnis, Gesundheit und Lifestyle sowie Digitalisierung und künstliche Intelligenz.

Andrea Stürmer, Vorstandsvorsitzende von Zurich Österreich: „Das rege Interesse in Österreich und die vielen Einreichungen haben unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Die Ideen zeigen das Potenzial, das in österreichischen Start-ups steckt. Ich freue mich, dass wir in diesem Rahmen als Zurich die Chance haben, mit kreativen Köpfen und ambitionierten Innovatoren zusammenzuarbeiten.“

Nächste Runde startet Ende Jänner

Nach dem Abschluss der Einreichphase geht der Wettbewerb nun in die nächste lokale Runde. In dieser entscheidet hierzulande eine hochkarätige Jury, welches Start-up für die nächste Phase des mehrstufigen Wettbewerbs vorgeschlagen wird. Stürmer: „Wir freuen uns darauf, mehr über die innovativen Ideen zu erfahren. Wir halten den eingeladenen Start-ups die Daumen und wünschen ihnen viel Erfolg für die nächste Runde.“

Insgesamt wird die Zurich Insurance Group bis Ende Februar 2020 aus allen globalen Einreichungen 26 Start-ups auswählen und deren Ideen in Zusammenarbeit mit den betreffenden Firmen weiterentwickeln. Der Kreis der Teilnehmenden wird im Juni 2020 auf acht Finalisten eingeengt und die drei globalen Gewinner werden im weiteren Verlauf des Jahres 2020 bekannt gegeben.

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 54.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich in über 210 Ländern und Gebieten. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft ist eine der führenden Versicherungen Österreichs. Als Kompositversicherer bietet Zurich Österreich eine breite Produktpalette im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung, die vielfach ausgezeichnet wurde. Zu den rund 700.000 Kundinnen und Kunden zählen Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Zurich Österreich ist Arbeitgeber für rund 1.200 Mitarbeitende in allen Bundesländern. Das Unternehmen führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect. www.zurich.at / www.zurich-connect.at

