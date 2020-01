Großmutter-Geschichten im Bezirksmuseum Donaustadt

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Donaustadt (22., Kagraner Platz 53/54, „Altes Feuerwehrhaus“) richtet am Sonntag, 19. Jänner, eine Lesung mit der Autorin Agnes Bernhart aus. Ab 10.00 Uhr rezitiert die Schriftstellerin selbst verfasste „Großmutter-Geschichten“. Das Motto des Vormittages ist „einst & jetzt“. Der Zutritt ist frei. Spenden des Publikums sind willkommen. Information: Telefon 203 21 26 (Ehrenamtlicher Museumsleiter: Helmut Just).

Agnes Bernhart, Jahrgang 1942, war zuerst als Fotografin und später als Religionspädagogin tätig. Mit dem Eintritt in den Ruhestand begann die Seniorin das schriftstellerische Wirken. Die kreative Pensionärin widmet sich der Prosa und der Lyrik. Mehrfache Veröffentlichungen (Kurzgeschichten-Band, Beiträge in Anthologien, etc.), eine Auszeichnung beim Literatur-Wettbewerb „Pegasus“ (NÖ) plus Mitgliedschaften in Literatur-Vereinigungen runden den künstlerischen Lebenslauf der Agnes Bernhart ab. Bei der kommenden Lesung können die Besucherinnen und Besucher auch Publikationen der Schreiberin erwerben. Beantwortung von Fragen via E-Mail: bm1220@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Autorin Agnes Bernhart (Lexikon „Austria Forum“): https://austria-forum.org/af/AEIOU/Bernhart,_Agnes

Bezirksmuseum Donaustadt: www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse