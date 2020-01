Wölbitsch: U4-Sanierung völlig aus dem Ruder gelaufen

Mehrkosten von 44 Millionen Euro – Rot-Grünes Missmanagement endlich beenden

Wien (OTS) - „Sorgsamer Umgang mit Steuergeld ist nicht so die Sache von Rot-Grün in Wien. Die dramatische Kostensteigerung bei der U4-Sanierung ist wieder einmal ein aus dem Ruder gelaufenes Bauprojekt in unserer Stadt“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu den Mehrkosten von 44 Millionen Euro, die vom Rechnungshof aufgedeckt wurden.

Laut Rechnungshof mussten die Kosten für die U4-Modernisierung um rund 44 Millionen Euro auf 379 Millionen Euro ergänzt werden. „Leidtragende sind die Wiener Steuerzahlerinnen und Steuerzahler“, so der ÖVP-Stadtrat, der weiters ausführt: „Preissteigerungen wurden nicht berücksichtigt, Leistungsverzeichnisse waren mangelhaft, externe Sachverständige wurden ohne Notwendigkeit zugezogen – all das führte laut Rechnungshof zu unnötigen Ausgaben.“ Einer der Hauptkritikpunkte neben der Steuergeldverschwendung ist zudem die jahrelang fehlende Auswertung von Betriebsstörungen der U-Bahn.

„Die rot-grüne Stadtregierung ist gefordert, diese Unprofessionalität, dieses Missmanagament und dieses Chaos zu beenden. Unser Landesparteiobmann Gernot Blümel wird als Finanzminister zeigen, dass es auch anders geht und sorgsam mit Steuergeld umgegangen werden kann!“

