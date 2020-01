Wiener Stadtwerke: Marika Püspök übernimmt Konzernkommunikation

Wien (OTS) - Marika Püspök (46) übernimmt mit Februar 2020 die Leitung der Konzernkommunikation der Wiener Stadtwerke. Püspök war seit November 2015 Büroleiterin von ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner und davor für die Kommunikation rund um das Projekt Medienstandort ORF verantwortlich. Ihre Karriere startete vor knapp zwei Jahrzehnten bei Siemens, wo der Kommunikationsprofi Püspök bis Sommer 2014 in verschiedenen Linien- und Projektfunktionen und an unterschiedlichen Standorten im In- und Ausland im Kommunikationsbereich tätig war.

Marika Püspök koordiniert die gesamte Konzernkommunikation der Wiener Stadtwerke und berichtet direkt an die Geschäftsführung der Wiener Stadtwerke, Generaldirektor Martin Krajcsir und Generaldirektor-Stv. Peter Weinelt. Weinelt zum Start der neuen Kommunikationsleiterin: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Marika Püspök, die ich im Hearing als Vollprofi mit Zug zum Tor kennengelernt habe. Ich erwarte mir, dass sie mit Mut und Konsequenz frischen Wind in die Kommunikation des Unternehmens bringt.“

SERVICE: Fotos von Marika Püspök finden Sie unter https://terabox.wienit.at/index.php/s/sCToyYteot6CJ5B (Copyright: fotostaudigl)

Über die Wiener Stadtwerke GmbH

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit 3,5 Milliarden Euro Umsatz und über 15.000 MitarbeiterInnen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zum Konzern gehören Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung und Friedhöfe Wien.

