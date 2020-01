Anmeldestart für das 17. Internationale Kinder- und Jugendbuchfestival „KiJuBu“

100 Veranstaltungen an sieben Standorten ab 24. März

St. Pölten (OTS/NLK) - Beim vom Museum Niederösterreich organisierten Internationalen Kinder- und Jugendbuchfestival „KiJuBu“, das in seiner mittlerweile 17. Auflage vom 24. bis 30. März stattfindet, werden erstmals über 100 Veranstaltungen an sieben Standorten im Kulturbezirk und in der Innenstadt von St. Pölten geboten. „Letztes Jahr ist es uns gelungen, das Landestheater Niederösterreich und die Bühne im Hof als Austragungsorte zu gewinnen, heuer ist zum ersten Mal die ehemalige Synagoge von St. Pölten mit dabei“, freut sich „KiJuBu“-Intendant und Autor Christoph Mauz.

Insgesamt werden sich heuer wieder rund 6.000 Kinder und Jugendliche auf die Suche nach dem Abenteuer Literatur begeben. Über 40 männliche und weibliche Autoren, Illustratoren, Bilderbuchkinomacher, Musiker, Theatermacher und Kulturvermittler sind dabei für Schulkassen im Einsatz, unter ihnen Karin Ammerer, Nina Blazon, Georg Bydlinski, Bas Böttcher, Stella Dreis, Maria Karipidou, Will Gmehling, Franz Sales Sklenitzka, Hannes Hörndler, Jutta Treiber, Dirk Walbrecker, Renate Habinger, Hubert Flattinger, Melanie Laibl, Ursula Laudacher, Lena Hesse, Sonja Kaiblinger, Irmgard Kramer und Elfriede Wimmer.

Am Mittwochnachmittag (25. März) und am Wochenende (28. und 29. März) bietet das Museum Niederösterreich zudem mit einer clownesken Show, einem Bilderbuchkino, der Präsentation des aktuellen Schulhausromans, Lesungen von Christoph Mauz, Kreativstationen, einer Mikro-Labor-Show, einer Rätsel-Rallye und Aktivitäten im Zeichen des Waldes jede Menge Programm für Familien.

Nähere Informationen und Anmeldungen für Schulklassen zu den Veranstaltungen im Museum Niederösterreich, in der Landesbibliothek Niederösterreich, im ORF Niederösterreich, im Festspielhaus St. Pölten, in der Bühne im Hof, im Landestheater Niederösterreich und in der ehemaligen Synagoge von St. Pölten bei der „KiJuBu“-Info-Hotline 02742/908090-914 und unter www.kijubu.at.

