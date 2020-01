Brigittenau: Einladung zum „La La La Konzert“ am Sonntag

Wien (OTS/RK) - Mit einem bunten Musik-Nachmittag für Kinder geht die Saison 2020 des Kultur-Vereins „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) los: Am Sonntag, 19. Jänner, fängt um 15.00 Uhr im Vereinslokal das bewegende Programm „Klavier(ge)flüster... Sangitha & Usha“ an. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „La La La Kinderkonzert“. Der Eintritt kostet 5 Euro (Ermäßigung für die Besitzerinnen und Besitzer der „wienXtra“-Kinderaktiv-Karte: 4 Euro). Sangitha Sundaresan-Stur (Klavier und Gesang) tritt zusammen mit ihrer Mutter Usha Sundaresan (Gesang) auf. Die junge Pianistin hat ein vielfältiges Repertoire, von der Klassik bis zu Jazz und Pop. Indische Klänge plus tamilische Lieder für Kinder runden den Klangbogen ab. „Das Klavier ist mein Orchester“, meint die begabte Künstlerin und es ist ein gut ins Ohr gehendes „Flüstern“ am Flügel zu erwarten. Info: Telefon 332 26 94, E-Mail office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Kulturelle Angebote in der Brigittenau: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

