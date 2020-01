Winterprogramm auf Schloss Hof

Führungen, Orangerie, Streichelzoo und ein musikalischer Neujahrsgruß

St. Pölten (OTS/NLK) - Bis 20. März bietet Schloss Hof täglich von 10 bis 16 Uhr ein vielseitiges Winterprogramm für die ganze Familie: So finden jeden Tag ab 11 und 14 Uhr Schlossführungen statt, bei denen die Gäste in den prunkvollen Appartements von Prinz Eugen und Maria Theresia in die faszinierende Welt des Barock eintauchen können. An Sonntagen gibt es zusätzlich ab 13 Uhr eine Kinderführung durch das Schloss, bei der die kleinen Gäste eine Zeitreise in das 18. Jahrhundert unternehmen, Barockkostüme anprobieren und das Tanzbein schwingen können. Außerdem vermittelt die Ausstellung „Schaufenster Europa – Das Banat entdecken“ spannende Einblicke in den Alltag der Menschen in dieser Kulturregion im Südosten Europas im heutigen Rumänien; Ausstellungsführungen starten täglich um 15.15 Uhr.

Auf Pflanzenfans warten die Orangerien des Prinzen Eugen, in denen heute noch exotische Pflanzenschätze überwintert werden. Im Gutshof wiederum freuen sich rund 200 Tiere, darunter Noriker-Pferde, Walachen- und Zackelschafe, Vierhornziegen und weiße Barockesel, auf Besuch; auch der Streichelzoo hat für große und kleine Tierfans täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. An Samstagen und Sonntagen erwartet die Kinder zusätzlich von 13.30 bis 14.30 Uhr ein Ponytreff mit Ponyreiten bei Schönwetter bzw. Ponystriegeln bei Schlechtwetter. Außerdem hat für die kleinen Gäste an den Wochenenden und während der Semesterferien täglich von 12 bis 16 Uhr ein Kreativatelier zum Basteln und Malen geöffnet. An Sonntagen finden zudem Kinderkonzerte zum Mitsingen und Mittanzen sowie Kasperl- und Marionettentheater-Aufführungen statt.

Schließlich entbietet Schloss Hof am 26. Jänner einen musikalischen Neujahrsgruß, wenn ab 11 und 14.30 Uhr das Geigen Quartett der Wiener Philharmoniker im barocken Festsaal aufspielt.

Nähere Informationen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at; Konzerttickets unter www.imperialtickets.com.

