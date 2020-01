Neuer Preis: Austrian Blockchain Award für herausragende Projekte aus Österreich

Einreichungen ab sofort auf www.blockchainaward.at möglich - Austrian Blockchain Center und Wirtschaftskammer Österreich holen Technologie-Pioniere vor den Vorhang

Wien (OTS) - Heuer wird erstmals der Austrian Blockchain Award vom Austrian Blockchain Center (ABC) und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) an herausragende und vorbildhafte Blockchain-Projekte aus Österreich vergeben. Ziel dieser neuen Auszeichnung ist es, die Bedeutung der Blockchain-Landschaft für Österreich zu stärken und die Exzellenz österreichischer Blockchain-Entwicklungen aufzuzeigen.

Einreichungen zum Austrian Blockchain Award ab sofort bis 12. Februar möglich

Die Einreichung zum Award ist ab sofort bis 12. Februar 2020 ausschließlich online und in vier Kategorien möglich: Forschung, Wirtschaft, Vereine & Non-Profit sowie Public Sector. Die Lösungen sollen durch ein nachhaltiges Geschäftsmodell, bewiesene Praxistauglichkeit und disruptive Anwendungsmöglichkeiten hervorstechen. Die Projekte können von Unternehmen oder Einzelpersonen eingereicht werden, die in Österreich ansässig sind oder forschen. Eine Jury aus namhaften Blockchain-Experten entscheidet über die Nominierungen und Preisträger. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen einer feierlichen Gala am Abend des E-Day am 16. April 2020 in der Wirtschaftskammer Österreich. Informationen zum Award und zur Einreichung auf www.blockchainaward.at.

Blockchain ist eine Schlüsseltechnologie der Digitalisierung

Bei der Blockchain handelt es sich um ein neues Kommunikationsprotokoll, das den uneingeschränkten Austausch von Werten – etwa finanzielle Werte, Besitz- oder Ursprungsnachweise – zwischen gleichberechtigten Partnern erlaubt. Revolutionär daran ist, dass für die Abwicklung dieser Transaktionen keine übergeordnete zentrale Organisation (Bank, Notar oder Behörde) benötigt wird.

„Die Blockchain-Technologie kann nicht nur das Internet sondern auch das Wirtschaftsleben in den kommenden Jahren transformieren. Die Förderung von Blockchain-Entwicklungen und Kooperationen ist eine Chance, um Österreich an die Spitze der innovativsten Länder Europas zu führen. Der neue Award soll Unternehmen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aufzeigen und Lust auf eigene Blockchain-Anwendungen machen“, unterstreicht Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer.

„Die Einsatzmöglichkeiten der Blockchain-Technologie gehen über Kryptowährungen und FinTechs weit hinaus. Durch die Kooperation von innovativen Start-ups mit international vernetzten Forschungsinstituten und etablierten Akteuren aus Wirtschaft und Verwaltung entstehen laufend gänzlich neue Geschäftsmodelle und Anwendungen. Die herausragendsten davon wollen wir mit dem Austrian Blockchain Award auszeichnen“, so Alfred Taudes, wissenschaftlicher Leiter des Austrian Blockchain Center.

Austrian Blockchain Center und WKÖ fördern gemeinsam Blockchain-Technologie aus Österreich

Mit dem Austrian Blockchain Center ABC (www.blockchain-center.at) besitzt Österreich ein richtungsweisendes und international bestens vernetztes Forschungszentrum für Blockchain-Technologie, das als Treiber für innovative Anwendungen von Blockchain und verwandten Technologien fungiert.

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) fördert das Wissen um Blockchain-Anwendungen in und für Unternehmen. Das Angebot reicht von einem Blockchain-Lab zum Ausprobieren eigener Anwendungen über Online-Ratgeber, Webinare und Diskussionsforen bis zu Best Practice aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Mehr zum Angebot auf www.wko.at/blockchain . Ein eigens geschaffener Lehrgang Blockchain für IT Consultants vermittelt fundiertes Wissen zu Funktionsweise und Einsatzgebieten der neuen Technologie. Information dazu gibt es auf https://www.incite.at/de/kurse-zertifikate/lehrgang-blockchain/ . (PWK017/JHR)

