Bürgermeister Ludwig fordert 1.200 PolizistInnen mehr für Wien

Wien (OTS/RK) - Im vergangenen Jahrzehnt ist Wien stark gewachsen, trotz aller Zusagen des BMI der letzten fünf Jahre und diverser groß angekündigter Aufnahmeoffensiven hat sich die Zahl der Polizistinnen und Polizisten in Wien jedoch nicht verändert. In der Stadt fehlen 1.200 Polizistinnen und Polizisten, die der Stadtchef jetzt von der neuen Bundesregierung einfordert.

„Wien ist polizeilich seit mehr als einem Jahrzehnt stark unterbesetzt. Alleine in den letzten 5 Jahren ist die Bevölkerung in Wien um 110.000 Personen gewachsen. Wien benötigt daher dringend mehr Polizistinnen und Polizisten, weshalb die vom BMI angekündigten zusätzlichen Planstellen in hohem Ausmaß für Wien bereitgestellt werden müssen“, sagt Bürgermeister Ludwig.

Zahl der PolizistInnen seit 5 Jahren unverändert

Nach Umsetzung der im Jahr 2011 abgeschlossenen Sicherheitspartnerschaft lag die Zahl der Exekutivbediensteten im Jahr 2015 bei 6.400 und ist bis heute praktisch unverändert. Das heißt sämtliche Neuaufnahmen haben nur Abgänge ersetzt, sei es in die Pension oder in andere Bundesländer.

Die gestiegene Bevölkerungszahl und die zusätzlichen Herausforderungen durch Großveranstaltungen, Demonstrationen und die Sicherung nationaler und internationaler Institutionen erhöhen das Arbeitspensum für die Wiener Polizei massiv. Deshalb braucht es 1.200 Polizistinnen und Polizisten mehr für die Stadt, rechnet Ludwig vor.

„Die Wiener Polizistinnen und Polizisten verrichten hervorragende Arbeit. Und das mitunter unter nicht gerade perfekten Bedingungen, was etwa die Ausstattung der Arbeitsplätze oder auch die Ausrüstung betrifft. Schon in der Vergangenheit hat die Stadt Wien der Wiener Polizei bei Ausrüstungsgegenständen und Räumlichkeiten geholfen, obwohl das eigentlich Angelegenheit des Bundes ist. Als Wiener Bürgermeister bin ich daher gespannt, wie die medienwirksam präsentierten Ankündigungen des Bundes nun im Detail aussehen werden“, sagt Ludwig.

In Wien ausgebildete Polizistinnen und Polizisten müssen auch langfristig Dienst in Wien versehen, fordert Bürgermeister Ludwig. Das BMI muss dafür sorgen, dass neu ausgemusterte Polizistinnen und Polizisten 10 Jahre in Wien bleiben und nicht sofort in andere Bundesländer versetzt werden. Weiters müssen Dienstzuteilungen an andere Dienststellen des BMI stark reduziert werden, fordert Ludwig.

Weitere Informationen: Paul Weis, Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig, Tel +43 1 4000 81846 - paul.weis @ wien.gv.at (Schluss) ato

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse