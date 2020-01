Ganapati PLC arbeitet mit Usain Bolt zusammen

London (ots/PRNewswire) - Das internationale iGaming-Unternehmen Ganapati PLC hat eine Partnerschaft mit niemand Geringerem als dem schnellsten Mann der Welt, Usain Bolt, angekündigt. Der globale Spieleentwickler und der Champion-Sprinter haben sich zusammengetan, um das allererste offizielle Usain Bolt Online-Slot-Game zu kreieren, das diesen Sommer auf den Markt kommen wird.

- Internationales iGaming-Unternehmen Ganapati PLC hat eine Partnerschaft mit dem schnellsten Mann der Welt, Usain Bolt, angekündigt

- Im Rahmen der Partnerschaft wird ein offizielles Usain Bolt Online-Slot-Game entwickelt, das im Sommer dieses Jahres auf den Markt kommt

- Das Spiel Usain Bolt, das Bildmaterial des Champion-Sprinters enthält, wird am 5. Februar auf der ICE London von Bolt persönlich beworben

Das Unternehmen arbeitet eng mit Bolt, um ein Slot-Game zu entwickeln, das exakt dessen Vorliebe für sportorientierte Games reflektiert und gleichzeitig die Entertainment-Elemente einbezieht, die Ganapatis Spiele auszeichnen.

Zur Vorbereitung der Markteinführung wird Bolt selbst gemeinsam mit Ganapati auf der ICE London auftreten, der größten iGaming-Branchenveranstaltung des Jahres, die im Februar im ExCel London stattfindet. Der eigentliche Launch des Spiels ist für den weiteren Verlauf des Jahres zeitgleich mit der Eröffnung der weltweit größten Sportveranstaltung in Tokio angesetzt.

Das ursprünglich in Japan gegründete Unternehmen Ganapati genießt in der iGaming-Branche den Ruf, eigenständige Online-Casino-Inhalte zu entwickeln, die sowohl in Europa als auch in Asien einzigartig ist. Ganapati definiert sich durch effektive Umsetzung von strategischem Sportsponsoring und Branding-Möglichkeiten als B2B-Marke mit B2C-Mentalität.

Die jüngste Zusammenarbeit mit Bolt und die Produktion des offiziellen Manny Pacquiao Slot-Game im vergangenen Jahr unterstreichen Ganapatis Engagement für diese Strategie.

Usain Bolt kommentiert die Zusammenarbeit mit folgenden Worten: "2020 kann man sich nicht nur auf den größten Sportwettbewerb der Welt freuen, sondern zeitgleich auch auf eine spannende neue Kooperation, die mit dem iGaming-Entwickler Ganapati stattfindet. Ich bin stolz darauf, mit Ganapati zusammenzuarbeiten, um meine allererstes Online-Slot-Game zu kreieren. Das Ziel von Ganapati, innovative und kreative Inhalte zu produzieren, passt perfekt zu meiner Marke, die Partnerschaft liegt auf der Hand. Ganapati und ich arbeiten schon seit einiger Zeit gemeinsam an diesem Projekt, und ich freue mich darauf, das fertige Produkt mit euch allen teilen zu können".

Ganapati PLCs COO Juliet Adelstein sagt: "Diese Partnerschaft zwischen Ganapati und Usain Bolt ist extrem spannend und zeigt, wie stark wir in enorm kurzer Zeit gewachsen sind. Usain hat eng mit uns zusammengearbeitet, um dieses ganz besondere Spiel zu kreieren, und sowohl Usain als auch wir selbst können es kaum abwarten, das offizielle Usain Bolt Slot-Game im weiteren Verlauf des Jahres auf den Markt zu bringen".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1075917/Ganapati.jpg

Rückfragen & Kontakt:

sales @ ganapati.com