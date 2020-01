EANS-Stimmrechte: Wienerberger AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Überblick

1. Emittent: Wienerberger AG

2. Grund der Mitteilung:

Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: Teachers Insurance and Annuity Association

Sitz: New York City

Staat: USA

4. Name der Aktionäre: 1. College Retirement Equities Fund; 2. TIAA-CREF International Equity Fund; 3. TIAA-CREF Life International Equity Fund; 4. TIAA-CREF Qnt Intl Small-Cap Equity Fund

5. Datum der Schwellenberührung: 10.1.2020

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | | | Stimmrechte, | | | | |Prozentanteile| die die | | | | | der | Finanz-/ | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | sonstigen |Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | Instrumente |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am Tag| | | | | | der| 3,96 % | 0,00 % | 3,96 %|116.351.496 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der| | | | | |vorherigen Meldung| 4,01 % | 0,00 % | 4,01 %| | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |Anzahl_der_Stimmrechte_________|Prozentanteil_der_Stimmrechte__| | | Direkt |Indirekt | Direkt |Indirekt | |ISIN der | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |Aktien | 2018) | 2018) | 2018) |2018) | |____________|_______________|_______________|_______________|_______________| |AT0000831706|______________0|______4.608.783|_________0,00_%|_________3,96_%| |Subsumme_A__|______________________4.608.783|_________________________3,96_%|

_____________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018| | | | | Anzahl der | | |Art des | | |Stimmrechte die |Prozentanteil der| |Instruments|Verfalldatum| Ausübungsfrist|erworben werden |Stimmrechte | |___________|____________|_________________|_____können_____|_________________| |___________|____________|_________________|________________|_________________| |________________________|_____Subsumme_B.1|________________|_________________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | | | |Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte|der | |Instruments|____________|______________|Settlement__|___________|Stimmrechte__| |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |_______________________________________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |____________|_____________|____________|____________|____(%)_____|____________| | | Teachers| | | | | | 1|Insurance and| | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| | | Annuity| | | | | |____________|__Association|____________|____________|____________|____________| |___________2|__Nuveen,_LLC|___________1|______0,00_%|______0,00_%|______0,00_%| | | TIAA-CREF| | | | | | 3| Asset| 2| 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| | | Management,| | | | | |____________|__________LLC|____________|____________|____________|____________| | | TIAA-CREF| | | | | | 4| Investment| 3| 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| | | Management,| | | | | |____________|__________LLC|____________|____________|____________|____________| | | College| | | | | | 5| Retirement| 4| 2,91 %| 0,00 %| 2,91 %| |____________|Equities_Fund|____________|____________|____________|____________| | 6| Nuveen| 2| 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |____________|_Finance,_LLC|____________|____________|____________|____________| | 7| Teachers| 6| 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |____________|Advisers,_LLC|____________|____________|____________|____________| | | TIAA-CREF| | | | | | 8|International| 7| 0,89 %| 0,00 %| 0,89 %| |____________|__Equity_Fund|____________|____________|____________|____________| | | TIAA-CREF| | | | | | 9| Life| 7| 0,02 %| 0,00 %| 0,02 %| | |International| | | | | |____________|__Equity_Fund|____________|____________|____________|____________| | |TIAA-CREF Qnt| | | | | | 10| Intl Small-| 7| 0,14 %| 0,00 %| 0,14 %| | | Cap Equity| | | | | |____________|_________Fund|____________|____________|____________|____________| |____________|_____________|____________|____________|____________|____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Das Stimmrecht der direkt vom TIAA-CREF Life International Equity Fund gehaltenen 22.729 Aktien (0,02 %) an der Wienerberger AG kann von Teachers Advisers, LLC gemäß einem Policy Statement zu Corporate Governance unabhängig in eigenem Namen ausgeübt werden. Die oben genannten 22.729 Aktien (0,02 %) sind daher gemäß § 133 Börsegesetz 2018 auch Teachers Advisers, LLC zuzurechnen.

Die Stimmrechte der 3.389.848 Aktien (2,91 %) an der Wienerberger AG, die direkt vom College Retirement Equities Fund gehalten werden, können von TIAA-CREF Investment Management, LLC gemäß einem Policy Statement zu Corporate Governance unabhängig in eigenem Namen ausgeübt werden. Die oben genannten 3.389.848 Aktien (2,91 %) sind daher gemäß § 133 Börsegesetz 2018 auch der TIAA-CREF Investment Management, LLC zuzurechnen.

Das Stimmrecht der direkt von TIAA-CREF International Equity Fund gehaltenen 1.037.206 Aktien (0,89 %) an der Wienerberger AG kann von Teachers Advisers, LLC gemäß einem Policy Statement zu Corporate Governance unabhängig in eigenem Namen ausgeübt werden. Die oben genannten 1.037.206 Aktien (0,89 %) sind daher gemäß § 133 Börsegesetz 2018 auch Teachers Advisers, LLC zuzurechnen.

Der Stimmrechtsanteil der 159.000 Aktien (0,14 %) an der Wienerberger AG, die direkt vom TIAA-CREF Qnt Intl Small-Cap Equity Fund gehalten werden, kann von Teachers Advisers, LLC gemäß einem Policy Statement zu Corporate Governance unabhängig in eigenem Namen ausgeübt werden. Die oben genannten 159.000 Aktien (0,14 %) sind daher gemäß § 133 Börsegesetz 2018 auch Teachers Advisers, LLC zuzurechnen.

Die oben (unter Punkt 6.) genannte vorherige Meldung (4,01 %) bezieht sich auf die Meldung der gleichen gruppenweit obersten kontrollierenden Person (Teachers Insurance and Annuity Association) vom 19. April 2019.

Anmerkung der Emittentin: Dies ist eine Übersetzung der eingegangenen Beteiligungsmeldung in englischer Sprache. Die Übersetzung in die deutsche Sprache ist unverbindlich.

Emittent: Wienerberger AG

Wienerbergerstraße 11

A-1100 Wien

Telefon: +43 1 60 192-0

FAX: +43 1 60 192-10159

Email: office @ wienerberger.com

WWW: www.wienerberger.com

ISIN: AT0000831706

Indizes: ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

