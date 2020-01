FPÖ – Amesbauer: Innenminister Nehammer ist unsere Polizei nur drei Minuten und 25 Sekunden wert

Wien (OTS) - „Dem neuen Innenminister scheint unsere Polizei lediglich drei Minuten und 25 Sekunden wert zu sein – solange dauerte heute nämlich Nehammers erstes öffentliche Statement im Pressefoyer nach dem Ministerrat“, stellte heute der freiheitliche Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer fest.

„Nach seiner sehr kurzen Wortmeldung zu schließen, dürfte die Migration für Nehammer überhaupt kein aktuelles Sicherheitsthema mehr sein, sondern das Hauptaugenmerk vom Innenminister liegt zukünftig in der Bekämpfung der Cyberkriminalität. Überdies verspricht er der Bevölkerung neue Polizisten, die teilweise bereits schon in Dienst gestellt wurden oder sich zumindest schon in der Ausbildung befinden. Auch sind diese zusätzlichen Posten dieselben, die bereits Innenminister Kickl auf den Weg brachte“, so Amesbauer.

