Muchitsch fordert von Schwarz-Grün mehr Ambition bei Herausforderungen im Pflegebereich

Wien (OTS/SK) - „Wir begrüßen, dass die Regierung im Ministerrat die SPÖ-Forderung für eine BHS Pflege beschlossen hat. Die Einführung einer berufsbildenden höheren Schule für Gesundheits- und Sozialberufe ist richtig und wichtig, aber 150 Plätze sind zu wenig“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch am Mittwoch zu der Ankündigung Anschobers im Ministerrat. Um den zukünftigen Bedarf an Pflegefachkräften abzudecken, braucht es wesentlich mehr Plätze. Man sollte die Schulen gleich auf ganz Österreich ausrollen, denn nach den schwarz-grünen Plänen werden die ersten Fachkräfte nach 5 Jahren fertig. „Das sind dann bis 2030 gerade einmal 750 ausgebildete Pflegekräfte. Nach einer Studie des IHS brauchen wir aber 75.000 zusätzliche Pflegekräfte bis 2030. Das ist gerade einmal ein Hundertstel der Benötigten. Hier ist mehr Ambition nötig“, fordert Muchitsch. ****

Generell braucht es beim Pflegethema mehr Anstrengung. „Ankündigungen von Einzelmaßnahmen, Inszenierung und Fototermine sind zu wenig. Die rund 460.000 pflegebedürftigen Menschen in Österreich brauchen Lösungen“, so Muchitsch. Die SPÖ hat vor über einem Jahr ein Pflegekonzept vorgelegt: „Staatlich garantiert und finanziert.“ Sozialminister Anschober braucht es nur umzusetzen. „Denn niemand soll neben den Sorgen mit einem pflegebedürftigen Familienmitglied auch noch mit finanziellen Sorgen und überbordender Bürokratie zu kämpfen haben“, so Muchitsch. (Schluss) sc/sl/mp

