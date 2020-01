Die richtige Rate ist der Schlüssel zum Erfolg

Wie eine kluge Ratenstruktur im Hotel den Umsatz steigert - Nämlich genau dann, wenn man ihn braucht

Ich bin davon überzeugt, dass eine ausgefeilte Ratenstruktur mit nachvollziehbaren Restriktionen für ein Hotel immer zum Erfolg führt - zu mehr Umsatz, bessere Planbarkeit durch längere Vorausbuchung und höhere Zimmerpreise Matthias Ellmerer, Head of Operations, Interalp Touristik

Kufstein (OTS) - Sie wundern sich, dass Ihre Gäste - obwohl Sie bei direkter Buchung den besten Preis bieten - nach wie vor über die Online Portale buchen? Sie verzweifeln daran, dass Sie mit kurzfristigen Angeboten keine Gäste gewinnen können? Ihre Gäste buchen nicht mehr plan- und budgetierbar lange im Vorhinein? Dann halten Sie wahrscheinlich an den falschen Raten in Ihrer Vertriebsstruktur fest.

Für jeden Gast der richtige Preis



"Ich bin davon überzeugt, dass eine ausgefeilte Ratenstruktur mit nachvollziehbaren Restriktionen für ein Hotel immer zum Erfolg führt - zu mehr Umsatz, bessere Planbarkeit durch längere Vorausbuchung und höhere Zimmerpreise" , erklärt Matthias Ellmerer, Head of Operations bei Interalp Touristik.

Einfach & nachvollziehbar müssen die Raten sein



Eine flexible Rate darf höherpreisig sein, nicht stornierbare Raten bieten attraktive Preisvorteile, und Mindestaufenthalte sind an Zimmer-Upgrades nach Verfügbarkeit gebunden. In jeder Ratenstruktur ist es wichtig, das ein Vorteil für Gast UND Hotel entsteht und die Strategie verständlich und transparent ist. So vertraut der Gast dem Angebot und der Hotelbetrieb kann selbstsicher seine Strategie vertreten.



Weg von starren Preislisten, hin zu Dynamik und Transparenz. Der Gast von heute möchte mit seinen individuellen Reisewünschen abgeholt werden - egal ob mit Familie, als Single oder für den Trip mit Freunden. Interalp hat dazu das Know-How, die Software, und die Lösung parat - worauf warten Sie noch?

Sie möchten mehr wissen? Kontakt mit Interalp aufnehmen

Rückfragen & Kontakt:

Interalp Touristik GmbH

Mag. Sigrid Ruppe-Senn

Mail: sr @ interalp-touristik.com

Tel: 0043 5372 22490