Karas zu Green Deal: "Europa zum Technologieführer machen"

"Globale Herausforderungen, unsere gemeinsame Zukunft Europa und das neue langfristige EU-Budget zusammen denken"

Straßburg (OTS) - "Europa muss zum Technologieführer in der Welt werden. Mit der heutigen Resolution zum Green Deal setzt das Europaparlament einen weiteren wichtigen Schritt dafür", sagt Othmar Karas, Vizepräsident des Europaparlaments, zur heutigen Abstimmung über die grundsätzliche Parlamentsposition zum Green Deal.

"Keine Einzelmaßnahme reicht aus, um unsere gemeinsamen Klima- und Umweltziele nachhaltig umzusetzen. Wir müssen an vielen Baustellen die richtigen Schrauben drehen. Die globalen Herausforderungen, unsere gemeinsame Zukunft Europa und das neue langfristige EU-Budget gehören zusammen gedacht. Nur so kann der Green Deal auch werden was er verspricht", sagt Karas.

