Der Wiener Eistraum feiert seinen 25. Geburtstag und Bürgermeister Michael Ludwig war der erste Gratulant

25. Wiener Eistraum vom 22. Jänner bis 1. März 2020

Eröffnung: Mittwoch, 22. Jänner mit Gratiseislaufen für alle ab 19 Uhr

9.000 m² Eislaufvergnügen auf zwei Ebenen mit dem SKY RINK im 1. Stock

Wiener Eistraum als ÖkoEvent ausgezeichnet

25 Jahre oder ein Vierteljahrhundert ist es nun her, dass der Wiener Eistraum ins Leben gerufen wurde. Was 1996 mit 1.800 m² "klein" begann, hat sich in jeder Hinsicht zum Großereignis in den Wintermonaten entwickelt und ist aus dem Stadtbild sowie aus den Herzen der WienerInnen nicht mehr wegzudenken. Auch in dieser Saison können sich die BesucherInnen wieder auf Eislaufen in einer einzigartigen Dimension freuen. Von den Neuerungen im letzten Jahr wurde kein Millimeter abgerückt und so führt der große Spaß am Eis wieder über 9.000 m² – vom weitläufigen Areal auf dem Rathausplatz über die romantischen Traumpfade im Park bis hinauf in den ersten Stock, auf die 880 m² große Eisterrasse SKY RINK. Eröffnet wird am 22. Jänner mit einer großen Eislaufshow. Alle Informationen sind auch auf der neuen Website www.wienereistraum.com zu finden.

Bürgermeister Michael Ludwig besuchte heute die Großbaustelle auf dem Rathausplatz: "Es ist wirklich beeindruckend, was hier in so kurzer Zeit bewegt und welch großartiges Freizeitangebot direkt im Herzen der Stadt erschaffen wird“, zeigte sich das Stadtoberhaupt beeindruckt, aber auch stolz. „Wien ist mit dem Eistraum ein Meilenstein in der urbanen Freizeitgestaltung gelungen, der weltweit seinesgleichen sucht. Ein Wintermärchen eingebettet in die herrliche Kulisse des Wiener Rathauses, das seit einem Vierteljahrhundert seine Gäste verzaubert. 25 Jahre ungebrochene Begeisterung zigtausender Besucherinnen und Besucher sind wohl das schönste Geschenk zum Jahrestag“, so Bürgermeister Ludwig und fügte hinzu: „Ich wünsche den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier am Aufbau beteiligt sind, noch viel Kraft und Erfolg – und ich freue mich bereits auf die Eröffnung, zu der der Wiener Eistraum in seiner ganzen Pracht erstrahlen wird und schließlich bis zum 1. März zum Eislaufvergnügen mitten in der Stadt einlädt."

Innovationen werden vollendet

Nach dem Innovationsjahr 2019 mit dem spektakulären SKY RINK im ersten Stock setzt der Wiener Eistraum 2020 auf Vollendung. Im Jubiläumsjahr erhalten die spektakulären Neuerungen ihren Feinschliff. So bekommt etwa die 120 m lange Auffahrt zur Eisterrasse eine teilweise Überdachung, die nach Einbruch der Dunkelheit mit beeindruckenden Lichteffekten bespielt wird und dadurch den Erlebniswert der Veranstaltung erhöht. Die kostenlose Kinderfläche wird vergrößert und durch zusätzliche Sitzmöglichkeiten aufgewertet. Darüber hinaus stehen in dieser Saison neue Schießfächer, vier zusätzliche Ticketautomaten sowie ein weiteres Ausgabefenster beim Schlittschuhverleih zur Verfügung. Diese maßgeblichen Investitionen im Servicebereich reduzieren die Wartezeiten und sorgen für noch mehr BesucherInnenkomfort beim Wiener Eistraum.

Auszeichnung zum ÖkoEvent

Der Wiener Eistraum setzt nicht nur im Erscheinungsbild, sondern auch in punkto Umweltbewusstsein Maßstäbe. Mehrweggeschirr, Lebensmittel in Bio-Qualität und kulinarische Angebote aus heimischer Produktion, ein verantwortungsbewusstes Abfallsystem und vieles mehr – auf dem Rathausplatz wird seit vielen Jahren vorgezeigt, wie Großveranstaltungen umweltfreundlich ausgerichtet werden können. 2020 wurde der Wiener Eistraum dafür mit dem begehrten Zertifikat „ÖkoEvent“ ausgezeichnet.

Privat-Chalet mit eigener Eisstockbahn

Zu den bereits bekannten und beliebten Elementen der Eistraum-Erlebniswelt auf dem Rathausplatz, wie etwa der neuen Eisterrasse, den Traumpfaden, den kostenlosen Übungsflächen oder den begehrten Eisstockbahnen kommt heuer ein weiteres attraktives Angebot: Ein verschwiegen im Rathauspark gelegenes Chalet mit einer eigenen Eisstockbahn kann inklusive kulinarischer Begleitung exklusiv gemietet werden. Die anspruchsvoll ausgestattete Almhütte bietet Platz für rund zwanzig Personen und ist prädestiniert für unvergessliche Privat- und Firmenveranstaltungen. Buchungen unter https://kolarik.at/places/kolariks-almhutte/

Kostenloses Vergnügen für Wiener Schulen und Kindergärten

Auch diese Saison lädt die Stadt Wien wieder alle Wiener Kindergärten, Schulen und Horte im Schulverband zum kostenlosen Eislaufen auf dem Wiener Eistraum ein. Diese "Schulaktion" gilt jeweils an Schultagen von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Die Tickets sind ohne Voranmeldung bei der Kassa nach Ausfüllen einer Empfangsbestätigung erhältlich. Im Rahmen dieser Schulaktion können zudem Schlittschuhe zum ermäßigten Preis ausgeliehen werden.

40 Tage Pop Up-Paradies für Genießer

Herzhaft oder süß, indoor oder Freiluft – beim Wiener Eistraum kommt auch kulinarisch jeder Gusto auf seine Rechnung. Heuer wurde die Auswahl an Speisen und Getränken in BIO-Qualität nochmals stark erweitert.

So bietet "Kolariks" Almhütte erstmalig das gesamte Speisen- & Getränkesortiment aus 100% biologischer Produktion. Das Traditionswirtshaus „Gelbmanns“ verwöhnt die Gäste mit zart gekochtem Kavalierspitz oder herzhaftem Schweinsbraten in BIO-Qualität. Flockige Palatschinken werden von „Nigls Gastwirtschaft“ geschupft und flaumiger Kaiserschmarrn in der Riesenpfanne goldbraun karamellisiert. Eine glühende Fangemeinde hat mittlerweile die Hütte mit den bunten Lebkuchenherzen und frisch gebrannten Mandeln in über 25 Sorten, die auch in BIO-Qualität erhältlich sind. Und wer noch keine gebackenen Mäuse gegessen hat, weiß nicht, wie Wien schmeckt. Beim Stand „15 süße Minuten“ werden die Topfenteigbällchen frisch herausgebacken und auf Wunsch mit Vanillecreme, Haselnusscreme oder mit fruchtigem Powidl gefüllt.

Wem bei dem Kulinarik-Angebot das Wasser im Mund zusammenläuft, kann mit dem Eistraum-Menage-Reindl die ganze Vielfalt auch fernab des Rathausplatzes genießen. Für ein Pfand von 6,- Euro können drei Etagen voller Köstlichkeiten mit nach Hause, an den Arbeitsplatz oder mit zu Freunden genommen werden.

Für Eislauffans gibt's 10 % Rabatt im Online-Shop

Ganz bequem und ohne Anstellen können auf www.wienereistraum.com Tickets gekauft sowie die Gebühren für Schlittschuhe, Services wie z. B. Kanten-Schleifen und sogar Schließfächer bezahlt werden. Mit dem Buchungscode sind die Tickets dann am Ticketautomaten abzuholen. Damit spart man nicht nur Zeit, sondern auch Geld – denn im Onlineshop gibt es sogar 10 % Rabatt.

Neuer Webauftritt www.wienereistraum.com

Im neuen Glanz strahlt auch die neu designte Website www.wienereistraum.com, die seit heute mit allen aktuellen Informationen rund um Angebote, Services, Webshop und mehr online ist. Eine bebilderte Übersicht lädt zudem auf eine kleine Zeitreise durch ein Vierteljahrhundert des Wiener Winterevents ein.

Viel Holz und jede Menge flinke Hände

Um der riesigen Eislandschaft das perfekte Niveau zu geben, arbeiten derzeit noch Hunderte MitarbeiterInnen auf Hochtouren. Sie sorgen nicht nur für die rechtzeitige Fertigstellung, sondern auch dafür, dass eine große Menge an Material kompetent und sicher verbaut wird. Und auf dem Rathausplatz wird derzeit viel bewegt:

300 Tonnen Edelsplitt für die Nivellierung des Platzes

50 Tieflader für Holzbodenbeläge und 25 Hängerzüge für Unterkonstruktionen

22 Sattelschlepper für Eistechnologie

400.000 Meter Kühlschläuche für rd. 9.000 m² Eis

7.000 m² Isolierung für das Eis zum Asphalt

1.700 Kubikmeter Holz und 5.500 m² Holzpodest

5 Gastrohütten, 2 Almhütten und 1 Chalet mit eigener Eisstockbahn

60 Container und 400 m² überdachter Bereich

4 Kassen, 6 Kassenautomaten, 4 Onlineticket Abholautomaten

12 Drehkreuze für den Ein- und Ausgang vom Eis

900 Garderobenkästchen und über 2000 Paar Schlittschuhe

3 LED Wände (120 m², 26 m² und 21 m²)

Eröffnung 22. Jänner: Große Eislaufshow und danach „Eis frei für alle“

Traditionell beginnt der Wiener Eistraum mit einer Eröffnungsshow und so wird auch heuer am 22. Jänner um 19 Uhr eine beeindruckende Performance aus akrobatischem Können und phantasievollen Kostümen geboten. Die österreichische Profi-Eiskunstläuferin Jasmine Wallner und ihr Team "Inspiration Ice Shows" – ein Ensemble aus erfahrenen, internationalen EiskunstläuferInnen, SolistInnen, SpezialistInnen sowie eine Synchroneislaufgruppe auf Weltmeisterschaftsniveau – gratulieren zum runden Jubiläum. Die Damen vom Eishockeyteam "EHV-Sabres" runden mit ihrer unvergleichlichen Ladypower den Eröffnungsabend ab.

Aber erst wenn Bürgermeister Michael Ludwig die legendären Worte "Eis frei" spricht, geht es richtig los. Dann warten 9.000 m² Eis-Erlebniswelt darauf, von den Schlittschuhfans bei freiem Eintritt eingeweiht zu werden.

Bilderdownload: https://we.tl/t-1kRWccgTFr (c)PID_Christian Jobst



Der Wiener Eistraum

22. Jänner 2020 von 19 bis 22 Uhr (Gratis Eislaufen!)

23. Jänner bis inkl. 1. März 2020 von 10 bis 22 Uhr

www.wienereistraum.com

fb.com/wienereistraumrathausplatz

www.stadtwienmarketing.at

