NEOS: Das Europäische Parlament stellt Anforderungen an den Green Deal klar

Claudia Gamon: „Wir werden darauf achten müssen, dass die ambitionierten Ziele und Pläne nicht an einigen Mitgliedsstaaten scheitern.“

Straßburg/Wien (OTS) - Erfreut reagiert NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon auf die heutige Abstimmung zum Green Deal im Europäischen Parlament. In einer Vier-Fraktionen-Einigung wurden die Erwartungen an den Green Deal der Kommission formuliert. "Es ist ein großer Erfolg, dass das Europäische Parlament sich auf einer solchen breiten Basis zur Klimapolitik bekennt. Wir erwarten, dass die Kommission nun rasch handelt. Einer der ersten Schritte muss ein Europäisches Klimagesetz sein, um die neuen ambitionierten Ziele festzuschreiben. Europa muss 2050 klimaneutral werden. Es darf hier keine weiteren Verzögerungen geben", so Gamon.

"Ich bin überzeugt davon, dass wir die Folgen des Klimawandels abwehren können, wenn wir in Europa zusammenarbeiten. Wir werden darauf achten müssen, dass die ambitionierten Ziele und Pläne, die Kommission und Parlament gemeinsam schmieden, nicht an einigen Mitgliedsstaaten scheitern werden. Die heutige Resolution ist ein guter Startpunkt, aber es wartet noch viel Arbeit auf uns", schließt Gamon.

