Industrie gratuliert neuem Vorsitzenden der Konferenz der Sozialversicherungsträger

IV-GS Neumayer: Erfahrener Experte im Sozialversicherungsbereich – Neue moderne Selbstverwaltung und effiziente Strukturen im Interesse der Versicherten

Wien (OTS) - Die Industriellenvereinigung (IV) gratuliert Peter Lehner zur Wahl zum Vorsitzenden der neuen Konferenz der Sozialversicherungsträger. „Dank seiner bisherigen Funktionen verfügt Peter Lehner über Expertise und Erfahrung in diesem wichtigen Bereich. Wir wünschen ihm viel Kraft und Erfolg, um seine Aufgaben im Sinne einer modernen, effizienten und bürgernahen Sozialversicherung in unserem Land zu meistern“, betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, am heutigen Mittwoch.

Die Reorganisation und Reform der Sozialversicherung werde dazu beitragen, das System mit Vereinfachungen, Qualitätssteigerungen und Innovationsoffenheit weiterzuentwickeln, einen sorgsamen Umgang mit den Beitragsgeldern zu gewährleisten und den Schutz aller Österreicherinnen und Österreicher im Falle von Krankheit, Unfall und im Alter sicherzustellen. Ebenfalls viel Erfolg wünschte der IV-Generalsekretär Ingrid Reischl, die seit 1. Juli 2019 als stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der AUVA fungiert. Der Vorsitz wechselt halbjährlich zwischen Lehner und seiner Stellvertreterin. „Vorrangiges Ziel muss weiterhin sein, unser System in seiner Struktur und Organisation effizient und in seinem Angebot treffsicher und individuell zu gestalten. Wir sind überzeugt, dass Peter Lehner an der Spitze der Konferenz der Sozialversicherungsträger hier einen wichtigen Beitrag wird leisten können“, so Neumayer abschließend.

