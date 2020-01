Bis zu 419.000 sahen Österreichs Handballer im ORF – alle weiteren Team-Austria-EM-Spiele in ORF 1

Bis zu 1,2 Millionen sahen Nachtslalom von Flachau

Wien (OTS) - Die Handball-Begeisterung ist ungebrochen und die Leistungen des Österreichischen Teams machen Lust auf mehr: Das gestrige Spiel gegen Nordmazedonien (14. Jänner 2020) sahen in der zweiten Halbzeit in ORF 1 bis zu 419.000 Sportfans, durchschnittlich waren es 352.000 bei 13 Prozent Marktanteil (12 bzw. 15 Prozent in den jungen Zielgruppen).

Dem Einzug Österreichs in die Hauptgruppe trägt der ORF Rechnung und zeigt auch die vier Spiele gegen Weltklassegegner wie Spanien und Deutschland live in ORF 1.

Der weitere Fahrplan in ORF 1:

Donnerstag, 16. Jänner

18.00 Uhr: Österreich – Kroatien

Samstag, 18. Jänner

18.00 Uhr: Österreich – Spanien

Montag, 20. Jänner

20.15 Uhr: Österreich – Deutschland

Mittwoch, 22. Jänner

18.00 Uhr: Österreich – Weißrussland

Bis zu 1,2 Millionen beim Nachtslalom in Flachau

Topwerte erreichten gestern auch die Slalom-Damen: Bis zu 1,196 Millionen und durchschnittlich 1,040 Millionen Skifans bei 32 Prozent Marktanteil (28 Prozent bzw. 31 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) sahen den zweiten Durchgang in Flachau. Bereits Durchgang eins hatte bis zu 714.000 vor die Bildschirme gelockt.

