NEOS zur Konferenz zur Zukunft Europas: Es ist Zeit, Europäer_innen vor den Vorhang zu holen

Claudia Gamon: „Unser Europa ist mehr als der kleinste gemeinsame Nenner. Es ist die größte gemeinsame Vision.“

Wien (OTS) - „Mit der Konferenz zur Zukunft Europas lösen wir ein Versprechen ein: Das Versprechen, Europa besser zu machen“, ist NEOS-EU-Abgeordnete Claudia Gamon am Rande einer Aussprache des EU-Parlaments zur Zukunft Europas in Straßburg überzeugt. Die „Conference on Future of Europe“ ist ein politisches Gremium, dessen Einberufung von der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament Ende 2019 angekündigt wurde, und seitdem vorbereitet wird. Auch Bürger_innen sollen hier miteinbezogen werden. „Holen wir die Europäerinnen und Europäer vor den Vorhang, um zu hören, was sie zu sagen haben. Jetzt geht es um euch, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger: was ist EURE Vision unseres gemeinsamen Europas?“

Oft würden Reformvorschläge, so Gamon, aus Angst scheitern: Angst vor dem, was die Menschen wohl darüber denken könnten: „Was ich aber jeden Tag im Austausch hier und in Österreich mitbekomme: Die Europäerinnen und Europäer denken schon viel weiter und sind viel mutiger als ihre Regierungschefs. Unser Europa ist mehr als der kleinste gemeinsame Nenner. Es ist die größte gemeinsame Vision.“

Herausforderungen, wie die Bekämpfung der Klimakatastrophe, könne man nur gemeinsam meistern, in einem reformierten Europa. Gamon: „Wir im Parlament werden genau drauf schauen: Wenn die Ergebnisse der Konferenz in zwei Jahren da sind, dürfen sich die Mitgliedsstaaten nicht vor der Umsetzung fürchten. Wir müssen dafür sorgen, dass sich Europa in die Zukunft bewegt. Lassen wir uns diese Chance nicht entgehen. Seien wir endlich mutig. Meine Vision ist klar: Auf in die Vereinigten Staaten von Europa.“

