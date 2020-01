Digitale Plattform für Region „Waldviertler Wohlviertel Nationalpark Thayatal“

LR Bohuslav: Angebot soll Einheimische und Gäste ansprechen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Region „Waldviertler Wohlviertel Nationalpark Thayatal“ legt seit einigen Jahren einen Fokus auf Familienangebote. Diese Angebote werden bis zum heurigen Sommer mithilfe einer digitalen Plattform sichtbar gemacht. „Die Regionsplattform Natur.Reich.Leben wird umfangreiche Informationen über die Region enthalten. Dazu gehören unter anderem Informationen über Freizeit- und Gesundheitsangebote sowie über Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Plattform soll den Bewohnerinnen und Bewohnern der Region sowie den Touristinnen und Touristen die Informationssuche erleichtern“, erläutert Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

Zur Region „Waldviertler Wohlviertel Nationalpark Thayatal“ gehören insgesamt 19 Gemeinden. Ein Schwerpunkt gelegt wird auf Kleinstkinderbetreuungseinrichtungen, Nachmittagsbetreuung in Kindergärten, Gestaltung eines vielfältigen Freizeitangebots für Familien und die Aufschließung von Baugründen zu leistbaren Preisen. „Wir wollen diese tollen Produkte digital vermarkten. Damit möglichst viele Menschen von dieser Plattform erfahren, um sie nutzen zu können, hat die Region auch Maßnahmen zur Bekanntmachung und Steigerung der Attraktivität der Plattform entwickelt“, so Bohuslav.

„Die Bekanntmachung der digitalen Plattform ist uns sehr wichtig und besteht aus mehreren Bestandteilen. Wir werden eine Wetter-Webcam anschaffen, die eindrucksvolle Bilder an regionale Websites, Plattformen oder Smart-TV-Anwendungen verteilt. Weiters werden digitale und gedruckte Pläne der Region erstellt und Imagevideos produziert. Um für eine bessere Orientierung zu sorgen, werden zusätzlich digitale Informationssäulen an hochfrequentierten Orten installiert. All diese Maßnahmen werden zusätzlich durch Öffentlichkeitsarbeit und diverse Werbemaßnahmen begleitet“, erklärt LEADER-Obmann Franz Linsbauer.

Die LEADER-Region „Waldviertler Wohlviertel Nationalpark Thayatal“ hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union (LEADER Fördermitteln) gefördert. Das Land Niederösterreich hat kürzlich die Unterstützung aus Mitteln des EU – Programms LE / LEADER und der ecoplus-Regionalförderung auf Initiative von Landesrätin Petra Bohuslav beschlossen.

Weitere Informationen: Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Andreas Csar, Telefon 02742/9000-19616, E-Mail a.csar @ ecoplus.at.

