NEOS: Die Inszenierungswünsche des Kanzlers erinnern an Viktor Orban

Helmut Brandstätter: „Anstatt Gedanken an eine eigenen Bühne abseits des Pressefoyers zu verschwenden, sollte sich Sebastian Kurz auf das Regieren konzentrieren.“

Wien (OTS) - Befremdet reagiert Helmut Brandstätter, NEOS-Zukunftspartner und Abgeordneter zum Nationalrat, auf die veröffentlichen Inszenierungsfantasien von Bundeskanzler Sebastian Kurz: „Der Kanzler will sich also dem Pressefoyer nach dem Ministerrat entziehen, seine Message Control festigen und lieber einen eigenen Rahmen für seine öffentlichen Auftritte zimmern. Offenbar ist dem Kanzler eine professionelle Inszenierung wichtiger, als konkrete Arbeit. Ärgerliche Fragen sollen in Orban’scher Manier auf ein Minimum reduziert werden, das ist für einen demokratischen Kanzler nicht akzeptabel. Anstatt Gedanken an seine persönliche Orbanisierung zu verschwenden, sollte sich Sebastian Kurz auf das Regieren konzentrieren. Es gibt so viele Punkte im Regierungsprogramm, die entweder nebulös sind oder deren Finanzierung unklar ist. Daran müsste der Bundeskanzler arbeiten. Und die Öffentlichkeit über Lösungen informieren“



