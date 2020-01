Neujahrsempfang 2020: 25 Jahre EU und New Deal in der Justiz

Wien (OTS) - Anlässlich des Neujahrsempfangs lud die Rechtsanwaltskammer Wien am 14. Jänner zum Gedankenaustausch in die Nationalbibliothek. Präsident Michael Enzinger sieht wenige Tage nach Vorstellung und Angelobung der neuen Bundesregierung ambitionierte Ziele im Interesse der Anwaltschaft. Die neue Justizministerin Alma Zadic wurde bei ihrem 1. Abendtermin im Amt herzlich willkommen geheißen.

Im Zuge des 11. Neujahrsempfangs der Rechtsanwaltskammer Wien begrüßte Präsident Dr. Michael Enzinger viele Reformvorhaben im neuen Regierungsprogramm im Bereich Justiz:

„Zusätzliche Ressourcen und weiterer Ausbau von Justiz 3.0 sind ein notwendiger Schritt, um dem langsamen Tod der Justiz entgegen zu treten. Auch die Forderung einer grundlegenden Reform der Gerichtsgebühren hat endlich Gehör gefunden. Es wäre wünschenswert, wenn das auch für das Gebührengesetz gelten würde. Dies brächte Entbürokratisierung und zusätzliche Rechtssicherheit. Auch die Zurückdrängung des Kumulationsprinzips im Verwaltungsstrafbereich verdient Anerkennung und volle Unterstützung.“

Erwartungen an die Politik bleiben laut Enzinger aber im Bereich der Grund- und Freiheitsrechte („die Anwaltschaft versteht sich als Mahner gegen Eingriffe“) aufrecht. Denn: „Selbst, wenn die Einführung einer Sicherheitsverwahrung für bestimmte Personengruppen verfassungsrechtlich möglich wäre, ist absolute Sicherheit damit nicht gewährleistet. Ein genereller Eingriff in die Grund- und Freiheitrechte wäre deshalb nicht verhältnismäßig.“ Auch gesellschaftspolitisch heikle Ziele seien Teil des Regierungsprogramms zu Reformen im Familien- und Eherecht oder im Mietrecht. Hier bedarf es einer breiten Diskussion und Begutachtung der Entwürfe.

Unter Beisein der neuen Justizministerin Alma Zadic, die von Präsident Enzinger einst als Rechtsanwältin angelobt wurde und die Innensicht des Berufsstands gut kennt, wurde zudem Österreichs 25-jähriges Beisein bei der EU und der damit verbundene Fortschritt in der Justiz betont.

Die Präsentation des Leistungsberichts der RAK Wien auf 80 Seiten, der die vielfältigen Funktionen und Serviceleistungen betont, rundete einen gelungenen Abend ab.



Unter den zahlreichen weiteren Gästen waren unter anderem: Dr. Brigitte Bierlein (Bundeskanzlerin a.D.), Wolfgang Peschorn (Innenminister a.D.), Dr. Maria Wittmann-Tiwald (Präsidentin Handelsgericht Wien), Olga Stürzenbecher-Vouk (Präsidentin des Arbeits- und Sozialgerichts Wien), Dr. Waltraud Berger (Vizepräsidentin des OLG Wien), Mag. Christian Pilnacek (Generalsekretär BMVRDJ) oder Gerhart Holzinger (Präsident des VfGH a.D.).



