GEO SAISON zeigt die 50 schönsten neuen Hotels in Deutschland und Europa (FOTO)

Hamburg (ots) - Ein Hotel, das ist Ruhepol, Kraftquell, zweite Heimat - wenn auch nur für ein paar Tage - und hat entscheidenden Einfluss darauf, wie schön eine Reise wird. GEO SAISON porträtiert in seiner aktuellen Ausgabe 2/2020 die 50 schönsten neuen Hotels in Deutschland und Europa. Die Auswahl der vorgestellten Unterkünfte gibt einen Überblick über die Vielfalt unterschiedlicher neuer Hotel-Konzepte und bietet Reise-Inspiration für jeden Geschmack: Von cleanem Design, grandiosem Meerblick, verträumter Einsamkeit bis hin zur flippigen Location für Party-People - von günstig bis exklusiv, immer neu und besonders.

Die vorgestellten Hotels sind in vier Kategorien unterteilt: Stadt-, Küsten-, Land- und Berg-Hotels. Darunter finden sich Häuser zu gehobenen Preisen ebenso wieder wie auch günstige Varianten, zum Beispiel das Fabrika Hostel in Tiflis, in dem sich neben dem Doppelzimmer für 42,00 Euro / Nacht alternativ auch ein Bett im Schlafsaal zu 6,40 Euro buchen lässt. Eine Europa-Karte im Heft verzeichnet die Lage der 50 Hotels auf einen Blick.

"Die 50 schönsten neuen Hotels in Europa" mit allen Adressen und Informationen erscheint heute in GEO SAISON (2/2019). Das Magazin ist für 7,00 Euro im Handel und online unter https://shop.geo.de/reisen/ erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Isabelle Haesler

GEO Kommunikation

20444 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 / 37 03 - 37 06

E-Mail haesler.isabelle @ guj.de

Internet www.geo.de